Аброськин заявил об отставке и желании баллотироваться в мэры Мариуполя

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что подал заявление об отставке, которое якобы будет подписано в ближайшее время.

По его словам, после отставки он намерен вернуться в Мариуполь и подать свою кандидатуру на пост мэра Мариуполя. Об этом сообщает 0629.com.ua.

Аброськин признался, что на его рапорте не стоит дата, но заверил, что документ будет вскоре подписан.

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В качестве своих преимуществ генерал полиции назвал то, что он имеет массу подписчиков в социальных сетях. Среди своих задач на посту градоначальника Аброськин назвал борьбу за уменьшение Старокрымского кладбища, и решение местных проблем.

Среди членов своей команды он назвал командира добровольческого батальона Андрея Гергета с позывным "Червень".

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Напомним, 11 сентября спикер Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии "Сегодня" сообщил, что три заместителя главы Национальной полиции, а именно Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад, ушли в отставку. По его словам, все три офицера подали рапорты об отставке по собственному желанию, и эти рапорты были подписаны.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил руководителей полиции во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях за ненадлежащую организацию работы полиции на местах.

Также Аваков заявлял, что пять лет назад уровень доверия к украинским правоохранителям был 5%, а сегодня он составляет 37%.

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