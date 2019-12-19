Адвокат директора НАБУ возмущен тем, что Апелляционный суд отклонил его апелляцию

Адвокат директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника Владислав Кича прокомментировал решение Апелляционного суда, который отклонил апелляцию защиты руководителя НАБУ по делу об отдыхе в Ровенской области, который не был указан в декларации чиновника.

Адвокат считает, что ход расследования проходил с нарушениями. Защита также обращает внимание на то, что, отклонив апелляцию, суд не предоставил полного текста решения во время его оглашения.

Напомним, в сентябре суд постановил взыскать с руководителя НАБУ 3,4 тысячи гривен штрафа. Но защита это решение оспорила, и разбирательство длилось до 13 декабря этого года. В то же время адвокат Владислав Кича уверен – все происходило с нарушениями.

"Оно принято было, опять же, с нарушением. В основе обвинения – только показания свидетелей. Свидетелей, которых даже не предупредили об уголовной ответственности. В суде апелляционной инстанции со стороны защиты было заявлено ходатайство о повторном допросе – суд его отклонил", – подчеркнул адвокат Владислав Кича.

"Это решение означает, что война против Сытника продолжается. Многим из тех, кто сейчас имеет конфликты, даже не с Сытником, а с НАБУ, выгодно держать руководителя Артема Сытника на крючке. И это судебное решение является таким крючком, который позволяет, с одной стороны, в определенной степени, хотя бы частично, дискредитировать Артема Сытника, ну и, соответственно, ослаблять его позиции", – считает политолог Владимир Фесенко.

Ранее президент Владимир Зеленский встречался с главой НАБУ Артемом Сытником и обещал независимость для антикоррупционных органов. Сам же директор Национального антикоррупционного бюро отметил важный момент – Служба безопасности Украины впервые начала передавать им материалы на топ-чиновников.

Напомним, еще во время президентских выборов у Зеленского раскрыли детали своего плана, как побороть коррупцию в Украине. В "Зе!Команде" считают, что в антикоррупционной сфере не нужно изобретать велосипед, а лишь иметь политическую волю. Был перечислен ряд шагов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама