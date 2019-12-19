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Адвокат директора НАБУ возмущен тем, что Апелляционный суд отклонил его апелляцию

19 декабря, 16:58

Защита главы Антикоррупционного бюро считает, что дело было рассмотрено с нарушениями

Адвокат директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника Владислав Кича прокомментировал решение Апелляционного суда, который отклонил апелляцию защиты руководителя НАБУ по делу об отдыхе в Ровенской области, который не был указан в декларации чиновника.

Адвокат считает, что ход расследования проходил с нарушениями. Защита также обращает внимание на то, что, отклонив апелляцию, суд не предоставил полного текста решения во время его оглашения.

Напомним, в сентябре суд постановил взыскать с руководителя НАБУ 3,4 тысячи гривен штрафа. Но защита это решение оспорила, и разбирательство длилось до 13 декабря этого года. В то же время адвокат Владислав Кича уверен – все происходило с нарушениями.

"Оно принято было, опять же, с нарушением. В основе обвинения – только показания свидетелей. Свидетелей, которых даже не предупредили об уголовной ответственности. В суде апелляционной инстанции со стороны защиты было заявлено ходатайство о повторном допросе – суд его отклонил", – подчеркнул адвокат Владислав Кича.

"Это решение означает, что война против Сытника продолжается. Многим из тех, кто сейчас имеет конфликты, даже не с Сытником, а с НАБУ, выгодно держать руководителя Артема Сытника на крючке. И это судебное решение является таким крючком, который позволяет, с одной стороны, в определенной степени, хотя бы частично, дискредитировать Артема Сытника, ну и, соответственно, ослаблять его позиции", – считает политолог Владимир Фесенко.

Ранее президент Владимир Зеленский встречался с главой НАБУ Артемом Сытником и обещал независимость для антикоррупционных органов. Сам же директор Национального антикоррупционного бюро отметил важный момент – Служба безопасности Украины впервые начала передавать им материалы на топ-чиновников.

Напомним, еще во время президентских выборов у Зеленского раскрыли детали своего плана, как побороть коррупцию в Украине. В "Зе!Команде" считают, что в антикоррупционной сфере не нужно изобретать велосипед, а лишь иметь политическую волю. Был перечислен ряд шагов.

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