Адвокат рассказал, когда можно ожидать приговор пленным украинским морякам

По мнению Новикова, основной сценарий освобождения моряков – после приговора

Фото: "Громадське".

Дело украинских пленных моряков, которым суд продлил арест, могут направить в суд в августе, а приговор им можно ожидать уже осенью. Уже после этого их вероятно освободят.

Об этом заявил адвокат Илья Новиков, который защищает командира катера "Бердянск" Романа Мокряка, сообщает Громадске.

"Август – дело в суде, сентябрь – начало процесса, октябрь, ноябрь – приговор. Это, конечно, моя прикидка, все может затянуться, но пока оцениваю сроки так", - сказал он.

Адвокат отметил, что не рассчитывает на обмен моряков на главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в Украине в госизмене, но подчеркнул, что косвенно эти процессы могут влиять друг на друга, поскольку идут параллельно во времени.

По мнению Новикова, основной сценарий освобождения моряков – после приговора.

"Россия понимает, что это проблема и ее надо решать как можно быстрее. После Трибунала они резко ускорили следствие и закончили его менее чем за 2 месяца. Так или иначе моряков скоро отдадут, но возможно не так быстро, как мы хотим", – сказал адвокат.

Новости "Сегодня" сообщали, что Украина осудила и выразила решительный протест против решения московского суда продлить арест 24 военнопленных украинских моряков, о чем 17 июля, в день оглашения решения, заявили в украинском МИД.

Напомним, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступила против содержания моряков под стражей, призвав изменить им меру пресечения.

О переговорах с Путиным по освобождению пленных моряков и Донбассу смотрите с 4:30:

Новости "Сегодня" сообщали, что у Путина сказали, идут ли переговоры об обмене украинских моряков.

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