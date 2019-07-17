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Москалькова неожиданно отреагировала на решение суда по украинским морякам в России

17 июля, 13:47

Российский омбудсмен выступила за изменение меры пресечения военнопленных украинцев

Татьяна Москалькова. Фото: facebook.com/Moscalkova.Tatiana
Татьяна Москалькова. Фото: facebook.com/Moscalkova.Tatiana.

Меру пресечения украинским военнопленным морякам, которым сегодня суд продлил арест еще на три месяца, следует изменить.

Об этом в день вынесения вердикта Лефортовским судом Москвы заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

"Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была бы изменена мера пресечения", — заявила омбудсмен РФ в эфире российского телевидения 17 июля.

По ее словам, очень важно "разобраться со степенью вины этих людей".

Напомним, ранее на переговорах со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой в Киеве Москалькова обещала обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских политзаключенных и военнопленных, которые удерживаются на территории страны и в аннексированном Крыму. В их число входят также и моряки.


Помимо того, Денисова и Москалькова договорились о том, что при необходимости раненным украинским военнопленным морякам будет предоставлена дополнительная медицинская поддержка. В частности, речь шла о косметологической операции на руке для Василия Сороки, обследования офтальмологом для Андрея Артеменко и контроль за сахаром в крови у Юрия Будзыло.

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Тег Россия, суд, Москалькова, лефортово, пленные моряки

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Источник:

ТАСС

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