Агрессия России на Азове: спровоцирует ли военное положение эскалацию конфликта с РФ

Возможное объявление Украиной военного положения не повлияет на действия России в акваториях Азовского и Черного морей, но ожидать значительного усугубления военного противостояния не следует.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Вряд ли после введения военного положения мы спровоцируем новые агрессивные действия России. Все, что мы могли спровоцировать, мы уже спровоцировали. Вопрос, что дальше будет происходить у нас, в Украине. Да, скорее всего, введется военное положение, и главным последствием этого шага будет перенос выборов президента Украины и ограничение прав и свобод украинцев. Хочу на это посмотреть. Ведь, надо же будет, например, отменить новогоднюю елку, потому что будут запрещены массовые собрания; для всех военнообязанных будет закрыт выезд из страны; введена цензура; сформирована ставка верховного главнокомандующего; закрыта госграница с РФ; прекращена торговля и сообщение (с Россией, – Авт.); а также будет арест и конфискация всего движимого и недвижимого российского имущества, находящегося на территории Украины. Очень интересно будет на это посмотреть", – пояснил он.

При этом, как напомнил Жданов, введение военного положения регулируется законом об обороне и разрешается объявление специального режима на отдельных территориях, а не по всей стране, "но в данном случае ограничение прав и свобод определяется отдельным указом президента Украины, и сейчас же, насколько я понимаю, речь идет о введении военного положения на всей территории страны".

Эксперт также сообщил нам, что общался с одним из народных депутатов Украины, который рассказал ему о том, что дискуссия относительно введения военного положения еще продолжается, и, в частности, обсуждался вопрос объявления Украиной спецрежима в оккупированном России Крыму. Но ряд депутатов этот вариант поддерживать якобы не собираются.

"То есть происходит манипуляция понятиями – аннексированный Крым или оккупированный и так далее", – уточнил он.

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Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что ей удалось дозвониться до российского омбудсмена Москальковой, но та не сообщает данных о местонахождении захваченных РФ украинских моряков и состоянии их здоровья.

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