Агрессия России на Азове: Рада рассмотрит вопрос введения военного положения

После ночного заседания "военного кабинета" президент и Совет нацбезопасности и обороны решили обратиться к Верховной Раде с предложением проголосовать за введение военного положения. Из-за российской агрессии в Керченском проливе созывают внеочередную сессию парламента. Чрезвычайное заседание состоится сегодня, 26 ноября, в 16:00 в закрытом режиме. Немедленную мобилизацию пока не объявляют, но президент призывает резервистов быть начеку. Петр Порошенко также добавил, что введение военного положения не будет предусматривать ограничение конституционных прав и свобод. Ввести военное положение предлагают на 60 суток. Его могут отменить в любой момент, как только ситуация стабилизируется, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Введение военного положения не означает объявление войны. Украина ни с кем не планирует воевать. Военное положение вводится исключительно с целью усиления обороны Украины на фоне растущей агрессивности и акта неприкрытой агрессии в соответствии с международным правом со стороны Российской Федерации", – заявил Порошенко.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов выступил с предложением: "Признать необходимым введение в Украине особого режима для создания условий по отпору вооруженной агрессии, устранить угрозы государственной независимости и территориальной целостности Украины. В связи с этим, предложить президенту Украины ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток".

Агрессию России в Керченском проливе Президент Петр Порошенко сегодня обсудит с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и международными партнерами Украины.

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Как известно, в ходе заседания СНБО было принято решение о введении военного положения в Украине. Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

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