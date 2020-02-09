Джемилев: Украина пустит воду в Крым, но есть одно условие

/ Фото: Крым.Реалии

У Зеленского недавно заявляли, что Украина пока не будет восстанавливать водоснабжение в Крым. Эту позицию поддерживает и лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, который четко дал понять – воду пустят на полуостров сразу после его деоккупации.

Об этом он сказал в эфире "Радио Крым.Реалии".

Он подчеркнул, что на оккупированном полуострове действительно дефицит воды, а в степной части Крыма уже катастрофа для сельского хозяйства.

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"Мы будем подавать воду, обязательно, но только после освобождения Крыма от оккупантов. Разговоры о том, что это наносит вред жителям, другие сантименты – расскажите это в другом месте. Вы что, ожидали, что вам создадут комфортные условия? Страна, чью территорию вы оккупировали? Напомню, что согласно Женевской конвенции 1949 года вся ответственность за состояние людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта, так что говорить о гуманитарных вещах нам не надо", – сказал Мустафа Джемилев.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе было замечено, что Северо-Крымский канал под Керчью обмелел. По словам крымчан, воды на полуострове не осталось и ее просто гоняют туда-обратно.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что он может быть расследован по нормам Римского статута.

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