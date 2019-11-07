Аваков надется, что при следующем разведении сил боевики уйдут из Донецка

Разведение сил должно закончиться на границе Украины и РФ, говорит министр

Боевики "ДНР" в Донецке / Фото: AFP

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков надеется, что при следующем разведении сил на линии разграничения на Донбассе "освободят Донецк" и процесс разведения сил завершится на границе Украины и Российской Федерации.

"Я надеюсь, что мир будет окончательным на всей территории страны. Надеюсь, что при следующем разведении войск нам освободят Донецк, и это разведение закончится на границе Украины и Российской Федерации", – сказал он журналистам в четверг, 7 ноября, в Золотом Луганской области.

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Напомним, Арсен Аваков и начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказали временному поверенному по делам США Уильяму Тейлору и послу Франции Этьену де Понсену о ситуации на участках разведения на линии разграничения в зоне ООС .

"Здесь (в Золотом-4 – Ред.) мы получили свой опыт. В Петровском совсем другая местность, там поле и там получим свой опыт. Семь дней тишины в пределах участка (разведения сил в районе Золотого-4 – Ред.) было выдержано, без нарушений. Только это стало основанием для того, чтобы можно было выполнить требования этого рамочного соглашения и разводить войска. С тех пор здесь не было никаких нарушений", - сказал они в ходе общения с послами.

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками. 1 ноября в ООС сообщили, что завершился этап разведения сил с обеих сторон (зеркально) в районе Золотого-4, что зафиксировала мониторинговая миссия. Военные рассказали, что процесс разминирования территории планируется закончить до 9 ноября.

Говоря о ситуации в Петровском, недавно президент Украины рассчитывал, что разведение сил на этом участке может начаться уже 4 ноября. Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк заявил о срыве разведения войск в Петровском из-за обстрелов со стороны боевиков и оно было перенесено. Позже командующий ООС Владимир Кравченко назвал дату начала отвода войск в Петровском.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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