Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,66
27,35

Аваков надется, что при следующем разведении сил боевики уйдут из Донецка

7 ноября, 17:12

Разведение сил должно закончиться на границе Украины и РФ, говорит министр

Боевики "ДНР" в Донецке

Боевики "ДНР" в Донецке / Фото: AFP

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков надеется, что при следующем разведении сил на линии разграничения на Донбассе "освободят Донецк" и процесс разведения сил завершится на границе Украины и Российской Федерации.

"Я надеюсь, что мир будет окончательным на всей территории страны. Надеюсь, что при следующем разведении войск нам освободят Донецк, и это разведение закончится на границе Украины и Российской Федерации", – сказал он журналистам в четверг, 7 ноября, в Золотом Луганской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 4 года обстрелов и 7 дней тишины: что нужно знать о разведении сил на Донбассе

Реклама

Напомним, Арсен Аваков и начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказали временному поверенному по делам США Уильяму Тейлору и послу Франции Этьену де Понсену о ситуации на участках разведения на линии разграничения в зоне ООС .

В тренде
Нужно торопиться: эксперт рассказала, почему Макрон хочет поскорее решить "украинский кризис"

"Здесь (в Золотом-4 – Ред.) мы получили свой опыт. В Петровском совсем другая местность, там поле и там получим свой опыт. Семь дней тишины в пределах участка (разведения сил в районе Золотого-4 – Ред.) было выдержано, без нарушений. Только это стало основанием для того, чтобы можно было выполнить требования этого рамочного соглашения и разводить войска. С тех пор здесь не было никаких нарушений", - сказал они в ходе общения с послами.

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками. 1 ноября в ООС сообщили, что завершился этап разведения сил с обеих сторон (зеркально) в районе Золотого-4, что зафиксировала мониторинговая миссия. Военные рассказали, что процесс разминирования территории планируется закончить до 9 ноября.

Говоря о ситуации в Петровском, недавно президент Украины рассчитывал, что разведение сил на этом участке может начаться уже 4 ноября. Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк заявил о срыве разведения войск в Петровском из-за обстрелов со стороны боевиков и оно было перенесено. Позже командующий ООС Владимир Кравченко назвал дату начала отвода войск в Петровском.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донецк Арсен Аваков боевики граница с Россией разведение сил ООС

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрывной эффект: Волкер прокомментировал разговор Трампа и Зеленского
Взрывной эффект: Волкер прокомментировал разговор Трампа и ЗеленскогоСША
Зеленский посетит Харьков: стали известны планы визита
Зеленский посетит Харьков: стали известны планы визитаПолитика
Ляшко и Герус подрались в аэропорту
Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь"Политика
В ООН взялись за российские войска в Крыму
В ООН взялись за российские войска в КрымуПолитика
В США назвали два важных испытания для Зеленского
В США назвали два важных испытания для ЗеленскогоПолитика
Трансплантация, пенсии и новые стандарты в школе: Зеленский раздал поручения правительству
Трансплантация, пенсии и новые стандарты в школе: Зеленский раздал поручения правительствуПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...