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Аваков о поиске заказчиков убийства Шеремета: Играем в шахматы и расставляем силки

14 декабря, 10:51

Полиции нужна будет помощь СБУ и разведки, говорит министр

/ Фото: УНИАН

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То, что правоохранители выдают в эфир много информации об убийстве Павла Шеремета, это своеобразная игра с заказчиками смерти журналиста.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал всоциально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Мы играем в шахматы, мы даем информацию, которую я считаю возможным дать. Да, это следствие не завершено. Да, они расставляют нам силки, и мы расставляем им силки", – говорит глава МВД.

Он объяснил, что является политической фигурой, которая может рассказать немножко больше, чем непосредственный полицейский.

"Все, что я говорю – получил специально под роспись, какие факты я могу огласить", – добавил Аваков.

По его словам, следователям Нацполиции и Генпрокуратуры понадобится помощь других правоохранительных институтов, глав которых назначает напрямую президент Украины – СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны.

"Они нам очень нужны для дальнейшего установления этих людей (заказчиков убийства Шеремета. – Ред.). Я буду счастлив, если нам удастся дотянуться до заказчиков и все нам в этом поверили. А если в ком-то мы ошиблись – суд решит, и они будут иметь возможность защититься", – подытожил Аваков.

Сайт "Сегодня" сообщал, что ранее Аваков рассказал о разговорах подозреваемых по делу Шеремета, что "покровитель" их вытащит и защитит.

Напомним, по делу об убийстве журналиста Павла Шереметав 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Владислава Грищенко.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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СБУ убийство Арсен Аваков павел шеремет ГУР МОУ

Источник: Сегодня

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