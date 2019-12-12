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Полиция задержала причастных к убийству Павла Шеремета

12 декабря, 15:47

Полицейские уже объявили подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста

Павел Шеремета

Павел Шеремета / Фото: УНИАН

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, которое могло быть связано с убитым российским оппозиционером Борисом Немцовым.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, добавив, что задержанным объявили подозрение

"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это результат очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела", – написал Аваков, поблагодарив участников расследования за службу.

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На своей странице в Facebook народный депутат Владимир Арьев сообщил, что одним из задержанных по данному делу является автор гимна Сил специальных операций, известный музыкант и военный Андрей Антоненко.

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Стоит отметить, что позже в этот же день президент Владимир Зеленский собирается выступить перед журналистами на брифинге относительно дела по убийству Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Что известно об этом преступлении по прошествии трех лет, читайте в материале "Убийство Павла Шеремета: что известно сейчас" на нашем сайте.

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Арсен Аваков Шеремет убийство журналистов Владимир Арьев Нацполиция павел шеремет

Источник: Сегодня

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