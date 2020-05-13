Аваков пригрозил наказанием за задержки доплаты медикам

Виновникам задержек с выплатами надбавок медикам, которые борются с распространением коронавируса, грозит наказание в соответствии с нормами Уголовного кодекса.

Об этом на заседании правительства напомнил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили на официальном сайте МВД.

Также он напомнил, что на предыдущем заседании Кабмина было принято решение о доплате медикам, однако деньги получили не все медработники.

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"Действующее законодательство предусматривает, если есть невыплата зарплаты людям или задержка – это уголовная ответственность. Поэтому я жду выводов, которые вам поручил премьер-министр", - сказал Аваков.

Стоит отметить, что в соответствии со статьей 175 Уголовного кодекса, невыплата заработной платы на протяжении более чем одного месяца карается штрафом в размере 8500 – 17 тысяч гривен, или же исправительными работами сроком до двух лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

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В то же время, если зарплата не была выплачена из-за нецелевого использования средств, предназначенных для ее выплаты, предусмотрено наказание – штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен или же ограничение свободы сроком до трех лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что накануне стало известно об увольнении заместителя главы Одесской ОГА, который отвечал за выплаты медикам и не справился с задачей по перечислению средств.

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Заместитель главы Минздрава – главный санитарный врач Виктор Ляшко – объяснил, что больницы, которые работают с больными COVID-19 и заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, получат 300% доплаты к зарплате за апрель.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях в стране начнут смягчать карантинные ограничения.

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