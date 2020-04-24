В Минздраве рассказали, при каких условиях врачи получат доплату в 300%

Больницы, которые работают с больными COVID-19, и заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, получат 300% доплаты к зарплате за апрель. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко, который ранее заявил, что доволен карантином, сообщает Укринформ.

"В авансе (за апрель. – Ред.) не просчитана доплата в 300% за то, что люди работали с коронавирусной болезнью. Оплата за работу придет в рамках зарплаты за апрель... Если больница имеет контракт с НСЗУ и оказывает помощь больным с коронавирусной болезнью, за апрель они получат обещанные 300% доплаты каждому медработнику", – сказал Ляшко.

Виктор Ляшко также заявил, что медработники, которые заболели COVID-19 при выполнении профессиональных обязанностей, должны получить компенсации.

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"Мы говорили с главой Государственной инспекции по вопросам труда, поскольку вопрос болезни медицинских работников должен в первую очередь рассматриваться с точки зрения установления профессионального заболевания. Каждый случай коронавирусной болезни, который случился с медицинским работником, должен пройти расследование и если будет установлена связь заболевания медработника с оказанием медицинской помощи, то есть с выполнением своих профессиональных обязанностей, ему установлено профессиональное заболевание с определенными выплатами льгот и компенсаций", - сказал Ляшко.

Он также добавил, что Минздрав рассмотрит вопрос, почему некоторые руководители медучреждений не сообщили Гоструду о том, что у них есть случаи заболевания на производстве, вследствие чего не было проведено соответствующее расследование.

"Потому что есть вопросы самоизоляции, если он был контактный, является вопрос лечения больного, если появились определенные симптомы. И всем, кто находится на больничном, будет выплачиваться все, что гарантировано законодательством. В то же время каждый случай заболевания медработника должен быть рассмотрен с точки зрения профессионального заболевания", - сказал Ляшко.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 7 647 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 601 человек, умерли 193.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях в стране начнут смягчать карантинные ограничения.

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