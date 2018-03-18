Авто с медалями за голосование застряло на Керченской переправе

Сегодня, 14:54

Голосующим продолжат выдавать удостоверения к знакам

Фото:novayagazeta
Фото:novayagazeta

Автомобиль с медалями для севастопольцев за участие в выборах застрял на Керченской переправе. Об этом сообщил экс-председатель городского избиркома Валерий Медведев, передает "Новая газета".

"Вынужден сообщить, что машина, доставляющая в Севастополь памятные знаки, в настоящее время задерживается на Керченской переправе. Из-за шторма она работает по фактической погоде, и сейчас в первую очередь пропускают автобусы и легковой транспорт. По прогнозам, грузовик прибудет в Севастополь ближе к ночи", – заявил Медведев.

Голосующим обещают продолжать выдавать удостоверения, привязанные к медалям. А сами памятные знаки можно будет получить по удостоверениям с 20 марта.

В то же время из-за нехватки медалей некоторые жители города отказываются голосовать, пишет издание, отмечено в сообщении.

Как сообщалось, медали, которые выдают в оккупированном Севастополе посвящены "референдуму", который прошел в Севастополе 16 марта 2014 года.

Ранее мы рассказывали о том, кто и как голосует на выборах президента РФ.

Напомним, рано утром президент России Владимир Путин проголосовал на выборах. Ранее ходили разговоры, что голосовать президент РФ будет в Крыму, но планы изменились – стало известно, где он голосовал.

Также сообщалось о фальсификациях на выборах в РФ, где пачками бросают в урны бюллетени и нападают на наблюдателей.
выборы, Крым, севастополь, медали, голосование

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Источник:

Новая газета

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