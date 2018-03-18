Пачками бросают бюллетени, нападают на наблюдателей: видео фальсификаций на выборах в РФ

Сегодня, 10:22

Наблюдатели все больше фиксируют нарушения на избирательных участках, некоторые даже пострадали

Выборы в РФ. Фото: AFP
Выборы в РФ. Фото: AFP

В сети начали появляться сообщения с видеофиксацией нарушений на президентских выборах в России.

Так, например, на одном из избирательных участков Иркутска наблюдатель снимал, как несколько человек подряд опустили в урну пачки бюллетеней, потом оператору объяснили, что снимать не стоит и разбили телефон.

В свою очередь в поселке Депутатском республики Саха, что на Дальнем Востоке России камера видеонаблюдения, установленная на избирательном участке, зафиксировала подобный случай. Человек стоит возле урны для голосования и один за другим вбрасывает туда бюллетени из большой пачки.

В Махачкале на участке №1072 мужчина напал на наблюдателя за отказ убрать камеру, после чего его вывел полицейский под возмущения членов комиссии на участке.

В этом же городе забросили в электронную урну несколько бюллетеней.

Напомним, рано утром президент России Владимир Путин проголосовал на выборах. Ранее ходили разговоры, что голосовать президент РФ будет в Крыму, но планы изменились – стало известно, где он голосовал.
Россия, выборы, бюллетени, наблюдатели, фальсификации
Источник:

"Сегодня"

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