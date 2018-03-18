Пачками бросают бюллетени, нападают на наблюдателей: видео фальсификаций на выборах в РФ

Наблюдатели все больше фиксируют нарушения на избирательных участках, некоторые даже пострадали

В сети начали появляться сообщения с видеофиксацией нарушений на президентских выборах в России.

Так, например, на одном из избирательных участков Иркутска наблюдатель снимал, как несколько человек подряд опустили в урну пачки бюллетеней, потом оператору объяснили, что снимать не стоит и разбили телефон.

Больше вбросов богу вбросов!



В Иркутске наблюдатель запечатлел вброс на видео, после чего к нему вежливо подошли и невежливо разбили телефон pic.twitter.com/7fAAD8BcQV — Лентач (@the_lentach) 18 марта 2018 г.

В свою очередь в поселке Депутатском республики Саха, что на Дальнем Востоке России камера видеонаблюдения, установленная на избирательном участке, зафиксировала подобный случай. Человек стоит возле урны для голосования и один за другим вбрасывает туда бюллетени из большой пачки.

УИК 617. Республика Саха. Поселок Депутатский.



Член комиссии вместе с охранником вбрасывают огромное количество бюллетеней.



Люди даже не могут подойти и проголосовать из-за вбрасывальщика. pic.twitter.com/CQIOnbS7py — Выборная Навка (@Gulay_Pole) 18 марта 2018 г.

В Махачкале на участке №1072 мужчина напал на наблюдателя за отказ убрать камеру, после чего его вывел полицейский под возмущения членов комиссии на участке.

На участке 1072 неизвестный мужчина напал на нашего наблюдателя после отказа убирать камеру. Его вывела полиция pic.twitter.com/2eozWnwbYD — Наблюдатели Дагестана (@DagestanElect) 18 марта 2018 г.

В этом же городе забросили в электронную урну несколько бюллетеней.

На УИК 1028 в Махачкале в электронную урну впихнули несколько бюллетеней. Выглядело это как тест, но потом все запечатали и ничего доставать не сталиhttps://t.co/e4xfCQEVP4 pic.twitter.com/rGhVVxQRZF — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 18 марта 2018 г.

Напомним, рано утром президент России Владимир Путин проголосовал на выборах. Ранее ходили разговоры, что голосовать президент РФ будет в Крыму, но планы изменились – стало известно, где он голосовал.