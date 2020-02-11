"Богдан, богвзял": реакция соцсетей на увольнение Богдана и назначение Ермака

/ Фото: president.gov.ua

Решение главы государства Владимира Зеленского уволить Андрея Богдана с поста главы Офиса президента и назначить на это место Андрея Ермака стало главной темой обсуждения социальных сетей.

Так, журналистка "Сегодня" Кристина Зеленюк в своем Facebook напомнила о том, что "наши заграничные друзья ... постоянно непрозрачно намекали на увольнение Богдана" и отметила, что, по слухам, это стало "одним из условий визита Зеленского в Штаты".

Политолог Алексей Голобуцкий в своем Facebook выложил забавную "фотожабу", использовав манеру общения Богдана с Зеленским.

Позже он добавил еще одну фотожабу, использовав мотивы из легендарного фильма "Форрест Гамп".

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А вот в Twitter-аккаунте "Шановне Пандство" по-новому обыграли фамилию Богдана в контексте его отставки.

В свою очередь, экономист Сергей Фурса в Twitter с юмором отметил связь увольнения Богдана и его визитом в Китай, где активно распространяется коронавирус, саркастически добавив, что главное – "чтобы теперь не появилось какой-то российской заразы, ее выводить тяжелее".

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Журналист Юрий Бутусов оценил отставку Богдана двумя словами – "Все, отмучились".

В свою очередь, фотограф Ян Доброносов, сделавший множество удачных фото в Верховной Раде, выложил показательное фото Андрея Богдана, сделанное в парламенте.

Журналист Александр Куриленко отметил, что, по его субъективному мнению, после увольнения Богдана опечалился премьер Гончарук.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 февраля в СМИ стали распространять информацию, что якобы в 18:00 из кабинета, где Богдан принимает гостей, начали выносить вещи, и, возможно, это было связано с тем, что он покидает свой пост. В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков комментировал слухи об отставке Богдана. Он не подтверждал их и не опровергал, потому что считает, что в Украине может случиться что угодно.

Накануне Андрей Ермак рассказал в интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым", что считает Зеленского человеком, вокруг которого собираются все силы. Также он заверил, что между членами команды президента нет конкуренции.

Все подробности в спецтеме Богдан уволен, Ермак - новый глава ОП

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