В нашем государстве, благодаря нашим людям, возможно все: Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана

/ Фото: president.gov.ua

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о якобы отставке руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

В частности, так он ответил на вопрос о том, что якобы в 18.00 из кабинета, где Богдан принимает гостей, начали выносить вещи, и может ли это свидетельствовать о том, что Богдан покидает свой пост.

"Я не являюсь пресс-секретарем Андрея Иосифовича Богдана. Я думаю, что лучше спросить у него. У меня не было возможности с ним пообщаться, не могу это комментировать", – отметил Разумков.

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На вопрос, по его мнению, это вообще возможно, учитывая последние события, спикер сказал: "Я думаю, что в нашем государстве, благодаря нашим людям, возможно все. В свое время говорили, что Зеленский не может быть президентом. Однако все видят, кто именно сегодня президент. Я, наверное, никогда не мог подумать, что буду председателем Верховной Рады Украины. Поэтому, возможно всегда все. Однако, если быть корректным, я думаю, что надо не думать, а спросить".

Ранее "Украинская правда" со ссылкой на четыре источника сообщила, что глава Офиса президента Андрей Богдан собрался в отставку.

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В Офисе президента не подтверждают, но и не опровергают возможную отставку Богдана. Об этом РБК-Украина сообщили два несвязанных источника во власти.

Сам Богдан пока не прокомментировал эту информацию. На его странице в Facebook тоже нет никаких сообщений.

Напомним, что ранее Андрей Богдан впервые за месяц появился на публике.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Сети появилась информация о том, что глава Офиса президента подал заявление об отставке.

Позже эта новость быстро разлетелась по Сети, а причем представители Офиса президента сразу же ее опровергли, что их шеф уходит с занимаемой должности. Однако на следующий день Зеленский подтвердил наличие заявления Богдана об отставке.

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