/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента, которую он занимал с 21 мая прошлого года.

Соответствующий указ №46/2020 был опубликован 11 февраля пресс-службой главы государства.

"Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности руководителя Офиса президента Украины", – говорится в документе.

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На какую должность будет назначен Богдан, и будет ли он вообще заниматься государственной службой в дальнейшем, неизвестно. Однако уже известно, кто был назначен на его место.

Напомним, что в августе прошлого года сообщалось, что глава Офиса президента Украины написал заявление об отставке с должности по собственному желанию. Позже Зеленский подтвердил, что заявление действительно подавалось, но он его пока не подписал.

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Но недавно опять появилась информация, что Андрей Богдан действительно покидает свою должность – якобы из кабинета, где он принимает гостей, начали выносить вещи.

Напомним, что с начала президентской кампании Владимира Зеленского зимой 2019 года Богдан стал юридическим советником кампании кандидата на пост главы государства.

21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой Администрации президента Украины (теперь – Офис президента).

24 мая Богдан заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что получил должность в администрации, так как имеет большой опыт бюрократической и юридической работы, но готов "хоть завтра" уйти с данного поста. Богдан отметил, что "очень не хотел" идти работать в АП.

Все подробности в спецтеме Богдан уволен

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