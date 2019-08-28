Болтон сделал заявление по формированию нового правительства в Украине

Джон Болтон / Фото: AFP

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и членами его команды сообщил о планах Верховной Рады сформировать новый Кабинет министров Украины в четверг, 29 августа.

"Для меня был интересным тот факт, что президент Зеленский, некоторые его коллеги представили план реформирования относительно законодательства, которое планируют внести на рассмотрение Верховной Рады, относительно планов утверждения нового Кабинета министров. И я так понимаю, что завтра начнется заседание Верховной Рады с этого вопроса", – сказал Болтон на брифинге в среду в Киеве.

Напомним, завтра, 29 августа, состоится торжественное открытие первой сессии Верховной Рады IX созыва.

Как ожидается, на первом заседании станет известно имя нового премьер-министра. По данным СМИ, президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост главы правительства Алексея Гончарука.

Также ожидаются и другие важные новости. "Я думаю, что 29-го все узнают очень много", – заявил избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Отметим, фракция президентской партии "Слуга народа" распределила места для народных депутатов в сессионном зале.

Согласно плану депутаты от "Слуги народа" должны занять девять передних рядов, а также все места, прилегающие к ложе Кабмина. Схему размещения депутатов, составленную партией Владимира Зеленского, опубликовала "Украинская правда".

"Слуга народа" предлагает отдать "Оппозиционной платформе – За життя" последние семь рядов справа от трибуны возле ложи прессы (нынешний сектор "Оппоблока"). На противоположной стороне будут размещаться депутаты от "Европейской Солидарности" (нынешние места БПП). Задние ряды двух центральных секторов займут фракции "Голоса", "Батькивщины" (нынешние места НФ) и внефракционные депутаты.

В тренде Верховная Рада готовится начать работу: все фракции IX созыва

Отметим, в день, когда новоизбранные депутаты соберутся на первое пленарное заседание под куполом Верховной Рады, новости "Сегодня" готовят специальные репортажи и прямые включения с места событий.

Первый спецвыпуск начнется в 9:00. Ведущая Марина Кухар будет ждать зрителей с серией репортажей о приглашенных гостях, разделении должностей, первых законопроектах к рассмотрению и другими актуальными темами. Второй спецвыпуск начнется в 9:35, когда к ведущей присоединятся корреспонденты.

Они фактически станут соведущими проекта и во время прямых включений проинформируют о начале дебютного рабочего дня депутатов. Журналисты расскажут о разделении депутатских комитетов, познакомят с народными избранниками, а также узнают об ожиданиях простых украинцев от новых парламентариев.

В 10:00 начнется трансляция торжественного открытия первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва и принесения присяги депутатами.

Все подробности в спецтеме Итоги выборов и новая Рада

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