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Борьба за Гройсмана и нехватка голосов: почему Рада может не одобрить отставку премьера

30 мая, 11:08

Для отставки главы Кабмина может не хватить депутатских голосов

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не уйдет в отставку, если на это не даст согласие Верховная Рада. В этом специфика парламентской демократии. Но есть и технические моменты, которые не позволят премьеру уйти в отставку.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Гройсман не может бросить удостоверение премьера Парубию на стол и сказать, что все, я больше не работаю. Такая специфика парламентской демократии, парламентско-президентской республики. Избранный глава правительства должен работать до тех пор, пока он не будет отправлен в отставку", – говорит Магда.

При этом в Раде отчетливо наблюдается нежелание "отпускать" Гроймана, в связи с чем его шансы на отставку невелики, считает эксперт. Может не выйти у главы Кабмина уволиться и по техническим причинам – на заседание попросту может не явиться нужное количество депутатов, дополняет он.

"Оставить Гройсмана в должности – это не политическая филантропия, а стремление отстоять свои интересы. Потому что если премьер уходит в отставку, то он может апеллировать к тому, что, когда он был у власти, было одно, а сейчас все по-другому, все рушится. Мол, выбирайте меня – и все будет, как раньше, а, может, даже еще лучше. Поэтому за Гройсмана будут бороться, будут его перетаскивать. И это может значить, что он не уйдет сегодня в отставку. Я думаю, что у самой большой парламентской фракции "БПП" нет особого энтузиазма по поводу отставки Гройсмана, поэтому шансы невелики. Плюс – значительная часть депутатов уже работает в округах, борется там за свое место под будущим парламентским солнцем и может просто технически не присутствовать на заседании", – объясняет Магда.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил свое решение уйти в отставку. Окончательное заявление было сделано Гройсманом на предыдущем заседании правительства в среду, 22 мая. А 29 мая заседание Кабмина не проводилось.

Глава правительства намерен принять участие в заседании Рады в четверг, 30 мая, где перед отставкой отчитается о работе Кабмина, как того требует закон. Ведь, согласно законодательству, отставка премьер-министра, означает отставку всего правительства.

Читайте больше в материале – Гройсман уходит в отставку: все подробности онлайн.

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Тег Кабмин, Рада, отставка, правительство, голосование, Гройсман, премьер-министр, утверждение, Магда

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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