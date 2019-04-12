"Будет очень много полиции": в МВД рассказали о возможных дебатах на "Олимпийском"

Граждан призвали не брать с собой на стадион оружие

Фото: Сегодня

Если дебаты между кандидатом на пост президента Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" состоятся, МВД планирует привлечь беспрецедентное количество правоохранителей. Об этом заявил представитель МВД Артем Шевченко, сообщает "Громадське".

"Если действительно дебаты будут на стадионе, наш призыв: никакого оружия и никаких предметов, которые могут быть использованы как оружие для нанесения вреда кому-либо. Будут очень жесткие, глубокие фильтрационные мероприятия при входе на стадион, и не удивляйтесь большому количеству правоохранителей, которые, возможно, будут и в большем количестве, чем это было во время Лиги чемпионов", – рассказал Шевченко.

Он отметил, что у полиции есть богатый опыт работы на этом объекте, но учитывая ситуацию, к мероприятию будет привлечено беспрецедентное количество правоохранителей.

Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.

Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.

Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".





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