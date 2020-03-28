"Человек не понимает, что происходит в стране": нардеп о скандале с Сивохо

Нардеп Чернев объяснил Сивохо, что и с войной Украина имеет шанс на членство в Альянсе

Ранее "слуги народа" уже обращались к секретаря СНБО Алексею Данилову, чтобы он уволил своего советника Сергея Сивохо. Нардеп от этой политической силы, председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернев в интервью сайту "Сегодня" сказал, что поддерживает эту инициативу и объяснил советнику Данилова, что Украине война на помеха для вступления в НАТО.

По его словам, у Альянса нет запрета на членство страны с военным конфликтом, как об этом говорил Сивохо – вопрос стоит только в выполнении реформ.

"Здесь надо отдать должное "гениальности" Сергея Сивохо, который в одном предложении соединил две абсолютно негосударственные позиции по "внутреннему конфликту" и якобы тому, что нас "с внутренним конфликтом не могут взять в НАТО". На самом деле ни один документ НАТО не содержит информации или ссылки о том, что страна, где продолжаются военные действия, не может стать членом Альянса. Более того, даже генсек НАТО постоянно подчеркивает, что единственной преградой на пути к членству в Альянсе для Украины является скорость проведения реформ. Каждый год мы выполняем Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО. Там очень много требований. Именно их выполнение и проведение реформ является залогом нашего членства в НАТО, но отнюдь не "внутренние военные конфликты", о которых говорит Сергей Сивохо, которые внутренними на самом деле не являются", – сказал Чернев.

Он считает, что Сивохо должен быть уволен с должности советника секретаря СНБО.

"Я считаю, что человек, который не понимает, что происходит в стране, не может представлять ни СНБО, ни любой другой орган государственной власти", – подчеркнул нардеп.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в эфире одного из украинских телеканалов Сергей Сивохо сетовал на медленный темп движения Украины к НАТО. Более того, он еще и повторил любимый месседж Кремля о "внутреннем конфликте".

"Да, есть стремление. Да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, боевые действия", – говорил он.

Это вызвало недовольство в Украине, и на презентации Национальной платформы примирения с Донбассом произошла потасовка – активисты набросились на Сивохо и толкнули его на пол.

Позже Данилов прокомментировал нападение на Сивохо и объяснил позицию своего советника. Он напомнил, что у него 11 внештатных советников и никто из них не может представлять официальную позицию СНБО.

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