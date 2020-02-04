Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,08
27,75

Чиновник из Кабмина задержан за вымогательство взятки в 2,5 млн гривен – Гончарук

4 февраля, 21:00

Нацполиция и ГБР задержали сотрудника секретариата Кабмина

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Поздно вечером 4 февраля оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции совместно с Государственным бюро расследований задержали начальника управления Секретариата Кабмина за вымогательство и получение от предпринимателя неправомерной выгоды в размере 2,5 млн гривен. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Госслужащего и его посредника задержали по ст. 208 УПК Украины, решается вопрос о вынесении им подозрения по ч. 3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Реклама

"Коррупционерам, которые требуют деньги от бизнеса, не место в органах государственной власти", – заявил Гончарук.

В тренде
Рада предварительно одобрила сокращение количества народных депутатов

Он поблагодарил специалистов за слаженную и профессиональную работу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

коррупция правительство Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Как себя чувствуете?": Киву в Раде засекли за перепиской с Жириновским (видео)Политика
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о Крыме
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о КрымеПолитика
Эрдоган крикнул
Эрдоган крикнул "Слава Украине!": россияне возмущены "предательством"Политика
Зеленский после встречи с Эрдоганом дал срочное поручение СБУ
Зеленский после встречи с Эрдоганом дал срочное поручение СБУПолитика
Украинцы смогут жениться не только в ЗАГСе, а заключенным раздадут планшеты: интервью с министром юстиции
Украинцы смогут жениться не только в ЗАГСе, а заключенным раздадут планшеты: интервью с министром юстицииУкраина
Пальто нараспашку, улыбки и почетный караул: как Зеленский с Эрдоганом встречался, опубликованы фото
Пальто нараспашку, улыбки и почетный караул: как Зеленский с Эрдоганом встречался, опубликованы фотоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...