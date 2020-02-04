Чиновник из Кабмина задержан за вымогательство взятки в 2,5 млн гривен – Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Поздно вечером 4 февраля оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции совместно с Государственным бюро расследований задержали начальника управления Секретариата Кабмина за вымогательство и получение от предпринимателя неправомерной выгоды в размере 2,5 млн гривен. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Госслужащего и его посредника задержали по ст. 208 УПК Украины, решается вопрос о вынесении им подозрения по ч. 3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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"Коррупционерам, которые требуют деньги от бизнеса, не место в органах государственной власти", – заявил Гончарук.

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Он поблагодарил специалистов за слаженную и профессиональную работу.

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