Что Украине делать с агрессией России в Азовском море: названы два варианта действий

Противостоять России в Азовском море можно двумя способами – через суд по установлению морской границы и через усиление военного присутствия Украины в море.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" координатор группы "информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, главной проблемой является отсутствие границ между Россией и Украиной в Азовском море, следовательно, российские корабли формально ничего не нарушают, осуществляя провокации в Азове.

"У нас есть два пути, и эти варианты мы должны были реализовывать не вчера, а позавчера. Первое – обращение в судебные инстанции, хотя бы по определению границы в Азовском море. В соглашении 2003 года предусмотрено, что эта граница должна быть установлена в двухстороннем порядке. Россия же все это время блокировала попытки Украины эту границу как-то изобразить. Но мы видим, как работают международные суды. Для того, чтобы получить какие-то решения, необходимо очень много времени, и еще больше – чтобы что-то реализовать", – сказал Тымчук.

Второй варианта – это усиление военного присутствия Украины в Азовском море, а в госбюджете на 2019 год должны учесть потребности украинского флота.

"Второй вариант – это резкое увеличение мощи наших ВМС. Опять-таки, кроме времени, это еще и очень большие деньги, которых у Украины на сегодня нет. Я не сомневаюсь в том, что при рассмотрении бюджета на 2019 год этот вопрос будет учтен, и на те же ВМС будут выделены дополнительные средства. Но эти деньги еще нужно откуда-то взять. Я уверен, тут будет мощнейшее сражение с Кабмином, в частности – с Минфином, который у нас деньги на оборону дает со скрипом. Понятно, у них куча других проблем, но, боюсь, в Минфине не понимают, что если мы не решим вопрос с обороноспособностью, то завтра можно будет вообще никакие вопросы не решать", – добавил нардеп.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин выступил на одном из украинских телеканалов и предложил решение проблемы с Россией в Азове. Он отметил, что Украина заранее предполагала планы Москвы в Азовском море, и ее действия не стали сюрпризом.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему Украина проспала "ползучую" аннексию Азова Россией. Эксперты говорят, что действия Москвы в Азовском море нужно немедленно нейтрализовать, сохранив право Украины на коммерческий транзит через Керченский пролив.