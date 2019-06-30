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ЦИК дала номер партии Саакашвили

30 июня, 23:38

ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии Саакашвили на выборы

Фото dumskaya.net
Фото dumskaya.net.

Партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"Комиссия сочла целесообразным включить в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины позиции по политической партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" под № 22 без проведения жеребьевки", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в воскресенье вечером.

Пресс-служба ЦИК объяснила, что 29 июня во исполнение решения Верховного Суда комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили", однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.

Поэтому 30 июня комиссией было проведено совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса, уполномоченных лиц, кандидатов в народные депутаты, при которой большинство из них высказались об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки.

"Участники совещания указывали на то, что во время проведения агитации политические партии широко используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене, за кандидатов в народные депутаты от которой избиратель может отдать свой голос. Поэтому изменение таких номеров может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажения волеизъявления", – отметили в ЦИК.

Как сообщалось, 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и выдвинутых в одномандатных избирательных округах.

Позже Шестой апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на решение Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) об отказе в регистрации кандидатов от этой политической силы на внеочередных выборах Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михеила Саакашвили в Украине в течение 5 лет, что позволяет ему баллотироваться в народные депутаты на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.


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Тег выборы, партия, саакашвили, ЦИК, парламентские выборы, выборы 2019, Рух новых сил

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