ЦИК проведет повторную жеребьевку партий — решение суда

По словам Слипачук, Центральная избирательная комиссия будет обжаловать решение суда

Фото: facebook.com/slipachuktetiana/.

Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьевку партий. Об этом во время заседания ЦИК сообщила председатель комиссии Татьяна Слипачук.

"Только что поступила информация о том, что Шестой апелляционный административный суд принял решение о повторной жеребьевке. На сегодня фактически напечатано 5 млн 200 бюллетеней", – сказала Слипачук.

По ее словам, Центральная избирательная комиссия будет обжаловать решение суда.

"ЦИК будет оспаривать данное решение и отстаивать права наших граждан провести выборы, которые назначены указом и которые признаны Конституционным судом", – добавила она.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия обязала окружкомы до 12 июля обеспечить публикацию программ партий, выдвигающих своих кандидатов в народные депутаты, и кандидатов-мажоритарщиков в средствах массовой информации.

Как сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата комиссии, соответствующее решение было принято сегодня на очередном заседании Центризбиркома, которое провела председатель комиссии Татьяна Слипачук.

Отмечается, что комиссия приняла постановление "О некоторых вопросах обеспечения публикации предвыборных программ политических партий, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе, кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах, за счет и в пределах средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года".

Указанным решением, в частности, определено, что обеспечение публикации предвыборных программ политических партий, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в ОМИО, и кандидатов, зарегистрированных в ОИО, осуществляют определенные постановлением ЦИК от 2 июля 2019 № 1417 окружные избирательные комиссии в соответствующих регионах Украина для обеспечения проведения указанными партиями и кандидатами предвыборной агитации за счет и в пределах средств государственного бюджета Украины.

Кроме того, по заказу определенных ОИК публикацию указанных предвыборных программ осуществляют определенные решениями указанных комиссий региональные печатные средства массовой информации любой формы собственности, которые распространяются на всю территорию соответствующих регионов Украины.

При этом указанным ОИК поручено до 10 июля 2019 года включительно заключить соответствующие соглашения с соответствующими региональными печатными СМИ на опубликование предвыборных программ и до 12 июля 2019 года обеспечить публикацию таких программ в отдельных специальных выпусках соответствующих изданий.

Как сообщалось, 26 июня Центризбирком путем жеребьевки определил порядок размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Также мы писали, что ЦИК выделил партиям эфирное время на агитацию. Время будет предоставляться в два этапа, равными частями по 30 минут.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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