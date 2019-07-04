Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Новости политики

ЦИК проведет повторную жеребьевку партий — решение суда

4 июля, 20:23

По словам Слипачук, Центральная избирательная комиссия будет обжаловать решение суда

Фото: facebook.com/slipachuktetiana/
Фото: facebook.com/slipachuktetiana/.

Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьевку партий. Об этом во время заседания ЦИК сообщила председатель комиссии Татьяна Слипачук. 

"Только что поступила информация о том, что Шестой апелляционный административный суд принял решение о повторной жеребьевке. На сегодня фактически напечатано 5 млн 200 бюллетеней", – сказала Слипачук.

По ее словам, Центральная избирательная комиссия будет обжаловать решение суда.

"ЦИК будет оспаривать данное решение и отстаивать права наших граждан провести выборы, которые назначены указом и которые признаны Конституционным судом", – добавила она.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия обязала окружкомы до 12 июля обеспечить публикацию программ партий, выдвигающих своих кандидатов в народные депутаты, и кандидатов-мажоритарщиков в средствах массовой информации.

Как сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата комиссии, соответствующее решение было принято сегодня на очередном заседании Центризбиркома, которое провела председатель комиссии Татьяна Слипачук.

Отмечается, что комиссия приняла постановление "О некоторых вопросах обеспечения публикации предвыборных программ политических партий, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе, кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах, за счет и в пределах средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года".

Указанным решением, в частности, определено, что обеспечение публикации предвыборных программ политических партий, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в ОМИО, и кандидатов, зарегистрированных в ОИО, осуществляют определенные постановлением ЦИК от 2 июля 2019 № 1417 окружные избирательные комиссии в соответствующих регионах Украина для обеспечения проведения указанными партиями и кандидатами предвыборной агитации за счет и в пределах средств государственного бюджета Украины.

Кроме того, по заказу определенных ОИК публикацию указанных предвыборных программ осуществляют определенные решениями указанных комиссий региональные печатные средства массовой информации любой формы собственности, которые распространяются на всю территорию соответствующих регионов Украины.

При этом указанным ОИК поручено до 10 июля 2019 года включительно заключить соответствующие соглашения с соответствующими региональными печатными СМИ на опубликование предвыборных программ и до 12 июля 2019 года обеспечить публикацию таких программ в отдельных специальных выпусках соответствующих изданий.

Как сообщалось, 26 июня Центризбирком путем жеребьевки определил порядок размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Также мы писали, что ЦИК выделил партиям эфирное время на агитацию. Время будет предоставляться в два этапа, равными частями по 30 минут.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег депутаты, кандидаты, ЦИК, центризбирком, избирательная комиссия, Слипачук

Вы сейчас просматриваете новость " ЦИК проведет повторную жеребьевку партий — решение суда". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Аншлаг" в Раде: утром на заседание парламента пришли всего 50 депутатов (видео)

Сегодня, 11:37

Во время открытия заседания были зарегистрированы 226 народных избранников, но в зале не оказалось и половины

Украина выбирает Раду: о чем говорят кандидаты в депутаты

Сегодня, 04:06

Государственные инвестиции в украинские предприятия – это новые рабочие места и ускорения темпов роста экономики, – убеждены кандидаты в депутаты

ЦИК зарегистрировала 317 официальных наблюдателей на выборах в Верховную Раду

Сегодня, 02:22

На заседании ЦИК зарегистрировала по два официальных наблюдателя от Литовской Республики

Отмена регистрации Шария и Клюева: политики отреагировали на решение ЦИК

Вчера, 23:02

Лидеры политсил уверены, что в новую Раду должны пройти только те, кто достоин называться народным депутатом

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

53-летняя Марина Хлебникова о причинах своей нездоровой худобы

Неприятные звоночки: Гримчак о переговорах с Россией по Донбассу

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

Самолеты ВВС Украины вывезли из Литвы почти миллион патронов

Жилмар: «У Украины сейчас одно из лучших поколений в истории»

Девушка похудела на 64 килограмма ради платья своей мечты

В Минске во время фейерверка погибла женщина: фото, видео

Холодильник на блокчейне: новое решение от Bosch

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Kasta распродает все напольные весы по себестоимости

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Сегодня, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Вчера, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

Вчера, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Памяти Любови Полищук: редкие фото и главные роли актрисы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь