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ЦИК утвердит очередность размещения политических сил в бюллетенях

30 июня, 11:03

Совещание состоится 30 июня в 12:00

Фото: Getty Images

Сегодня, 30 июня, в ЦИК рассмотрят вопрос очередности размещения политических сил в избирательном бюллетене. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"30 июня в 12:00 в Комиссии состоится совещание по обсуждению вопроса очередности размещения политических партий, включенных в избирательный бюллетень в общегосударственном многомандатном избирательном округе во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 года, на которую приглашаются уполномоченные представители политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса", – говорится в сообщении.

Как отмечается, совещание связано с постановлением Верховного Суда от 29 июня 2019 года, по которому ЦИК была вынуждена зарегистрировать кандидатов в народные депутаты Украины от политической партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательных бюллетеней для голосования на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля. Так, Центризбирком установил, что размер избирательных бюллетеней для голосования в ОИО зависит от количества кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных в этих округах.

Кроме этого, компания Active Group обнародовала данные социологического опроса. Согласно им, более половины украинцев пойдут на выборы, а на попадание в парламент претендует все больше партий.


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Тег выборы, ЦИК, партии, бюллетени

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