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Дебаты Порошенко с Зеленским могут не состояться – эксперт назвал причину

Сегодня, 14:50

Эксперт считает, что важно не место проведения дебатов, а стремление кандидатов к диалогу

Фото: Сегодня
Дебаты Порошенко с Зеленским могут не состояться – эксперт назвал причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5ed/356/5ca5ed356247c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5ed/356/5ca5ed356247c.jpg Политика Эксперт считает, что важно не место проведения дебатов, а стремление кандидатов к диалогу

Дебаты между двумя кандидатам в президенты Украины на НСК "Олимпийский" могут не состояться, несмотря на то, что сегодня Петр Порошенко и Владимир Зеленский заявили о готовности принять в них участие.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.

По его словам, дебаты, как минимум, невыгодны одному из кандидатов.

"Мы сегодня видим, что один кандидат бросил вызов, второй – его принял. Но у меня есть сомнения, что эти дебаты реально состоятся. Они не отвечают интересам Владимира Зеленского, поэтому он будет активно маневрировать. То есть он будет демонстрировать готовность, но предметно их не будет", – говорит Магда.

Противостояние между двумя кандидатами накануне второго тура будете еще более жестким, считает политолог.

"Динамика диалога позволяет говорить о том, что второй тур будет совсем другим. Он будет еще более жестким, и это будет бинарный выбор – выбор между двумя кандидатами. Это говорит о том, что не надо абсолютизировать результаты первого тура", – продолжает эксперт.

И в случае, если дебаты все же состоятся, важно, чтобы они предметными, а не превращались в шоу.

"Хотелось, чтобы эти дебаты проходили по статье 106 Конституции Украины, чтобы кандидаты представили свои команды, чтобы они выполняли просветительскую функцию и напоминали о том, какими должны быть полномочия главы государства. Нам нужно не шоу, а предметный разговор", – дополняет политолог.

Риск превращения дебатов в шоу существует не из-за выбора места, а из-за поведения обоих кандидатов.

"По большому счету, место – это не принципиально. Можно и на стадионе устроить диалог, но при этом стремление к диалогу должно быть с обеих сторон", – суммирует Магда.

Напомним, вечером 31 марта, после завершения голосования Петр Порошенко бросил вызов Владимиру Зеленскому и предложил дебаты, но в первые дни после первого тура выборов от "Зе!Команды" так и не было четкого ответа, готов ли их кандидат. Однако 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.

В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.

Больше читайте на сайте: "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео"

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Тег Порошенко, шоу, дебаты, Зеленский, дискуссия, Магда, выборы 2019

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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