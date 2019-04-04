Дебаты Порошенко с Зеленским могут не состояться – эксперт назвал причину
Эксперт считает, что важно не место проведения дебатов, а стремление кандидатов к диалогу
Дебаты между двумя кандидатам в президенты Украины на НСК "Олимпийский" могут не состояться, несмотря на то, что сегодня Петр Порошенко и Владимир Зеленский заявили о готовности принять в них участие.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.
По его словам, дебаты, как минимум, невыгодны одному из кандидатов.
"Мы сегодня видим, что один кандидат бросил вызов, второй – его принял. Но у меня есть сомнения, что эти дебаты реально состоятся. Они не отвечают интересам Владимира Зеленского, поэтому он будет активно маневрировать. То есть он будет демонстрировать готовность, но предметно их не будет", – говорит Магда.
Противостояние между двумя кандидатами накануне второго тура будете еще более жестким, считает политолог.
"Динамика диалога позволяет говорить о том, что второй тур будет совсем другим. Он будет еще более жестким, и это будет бинарный выбор – выбор между двумя кандидатами. Это говорит о том, что не надо абсолютизировать результаты первого тура", – продолжает эксперт.
И в случае, если дебаты все же состоятся, важно, чтобы они предметными, а не превращались в шоу.
"Хотелось, чтобы эти дебаты проходили по статье 106 Конституции Украины, чтобы кандидаты представили свои команды, чтобы они выполняли просветительскую функцию и напоминали о том, какими должны быть полномочия главы государства. Нам нужно не шоу, а предметный разговор", – дополняет политолог.
Риск превращения дебатов в шоу существует не из-за выбора места, а из-за поведения обоих кандидатов.
"По большому счету, место – это не принципиально. Можно и на стадионе устроить диалог, но при этом стремление к диалогу должно быть с обеих сторон", – суммирует Магда.
Напомним, вечером 31 марта, после завершения голосования Петр Порошенко бросил вызов Владимиру Зеленскому и предложил дебаты, но в первые дни после первого тура выборов от "Зе!Команды" так и не было четкого ответа, готов ли их кандидат. Однако 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.
В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.
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