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Дело Гандзюк: подозреваемого Мангера оставили под стражей

15 июля, 08:16

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Он будет находиться в СИЗО СБУ еще несколько месяцев

Суд продлил содержание под стражей до 11 сентября председателя Херсонской облгосадминистрации Владислава Менгера, которого подозревают в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

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Как сообщает "Громадське", эту информацию подтвердил прокурор по делу Андрей Синюк. Он уточнил, что Мангер находится в изоляторе временного содержания Службы безопасности.

Отметим, ранее апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Мангера на содержание под стражей, оставив ее в силе. Адвокаты утверждали, что подозрение против их подзащитного является необоснованным, а дело – сфальсифицированным.

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Дело Гандзюк: подозреваемого Мангера оставили под стражей

Ранее мы сообщали, что в конце апреля 2020 года СБУ заявила о завершении расследования уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной кислотой в июле 2018 года. Девушка получила тяжелые ожоги. Через три месяца она умерла.

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