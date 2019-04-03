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Дело о госизмене Януковича снова передали в апелляционный суд

Сегодня, 00:21

Это дело уже один раз направляли в Киевский апелляционный суд, однако оно было возвращено обратно

Фото: AFP
Дело о госизмене Януковича снова передали в апелляционный суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cfd/e7d/5c7cfde7ddf73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cfd/e7d/5c7cfde7ddf73.jpg Политика Это дело уже один раз направляли в Киевский апелляционный суд, однако оно было возвращено обратно

Оболонский райсуд Киева во второй раз направил дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича в Киевский апелляционный суд.

Об этом сообщила пресс-секретарь Оболонского райсуда Киева Инна Свинаренко, передает "Укринформ".

"Да, подтверждаем эту информацию", - сказала Свинаренко.

Она напомнила, что это дело уже один раз направляли в Киевский апелляционный суд, однако оно было возвращено обратно в связи с тем, что представители обвиняемого подавали заявления об исправлении опечаток, допущенных, по их мнению, в приговоре суда, и подавали заявление о разъяснении решения суда.

"В связи с необходимостью рассмотрения судом первой инстанции дело было возвращено. Уже мы рассмотрели и заявления об исправлении опечаток, поданные адвокатами, и заявления о разъяснении решения суда. Мы отказали защитникам, дождались окончания срока на апелляционное обжалование, собрали апелляционные жалобы, все представленные, и дело поехало в Киевский апелляционный суд на рассмотрение всех поданных апелляционных жалоб", – отметила Свинаренко.

Как сообщалось, 6 марта в Киевском апелляционном суде сообщили, что материалы дела по государственной измене Януковича возвращены в Оболонский райсуд столицы для рассмотрения заявлений об исправлении опечаток и разъяснении приговора.

20 марта Оболонский районный суд Киева отказал в этом адвокатам экс-президента.

Как известно, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы. Однако теперь еще будет рассматриваться апелляция стороны защиты. А генеральный прокурор Юрий Луценко тем временем оценил шансы на экстрадицию Януковича из России.

В свою очередь защита Януковича обжаловала приговор. Адвокат Виталий Сердюк называет приговор полностью незаконным и необоснованным с правовой точки зрения, и считает, что он был сфальсифицирован. Он также выразил недовольство действиями бесплатного адвоката, который первым подал апелляцию на решение Оболонского суда.

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Тег суд, Янукович, госизмена, экс-президент, Апелляционный суд

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