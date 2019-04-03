Дело о госизмене Януковича снова передали в апелляционный суд
Это дело уже один раз направляли в Киевский апелляционный суд, однако оно было возвращено обратно
Оболонский райсуд Киева во второй раз направил дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича в Киевский апелляционный суд.
Об этом сообщила пресс-секретарь Оболонского райсуда Киева Инна Свинаренко, передает "Укринформ".
"Да, подтверждаем эту информацию", - сказала Свинаренко.
Она напомнила, что это дело уже один раз направляли в Киевский апелляционный суд, однако оно было возвращено обратно в связи с тем, что представители обвиняемого подавали заявления об исправлении опечаток, допущенных, по их мнению, в приговоре суда, и подавали заявление о разъяснении решения суда.
"В связи с необходимостью рассмотрения судом первой инстанции дело было возвращено. Уже мы рассмотрели и заявления об исправлении опечаток, поданные адвокатами, и заявления о разъяснении решения суда. Мы отказали защитникам, дождались окончания срока на апелляционное обжалование, собрали апелляционные жалобы, все представленные, и дело поехало в Киевский апелляционный суд на рассмотрение всех поданных апелляционных жалоб", – отметила Свинаренко.
20 марта Оболонский районный суд Киева отказал в этом адвокатам экс-президента.
Как известно, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы. Однако теперь еще будет рассматриваться апелляция стороны защиты. А генеральный прокурор Юрий Луценко тем временем оценил шансы на экстрадицию Януковича из России.
В свою очередь защита Януковича обжаловала приговор. Адвокат Виталий Сердюк называет приговор полностью незаконным и необоснованным с правовой точки зрения, и считает, что он был сфальсифицирован. Он также выразил недовольство действиями бесплатного адвоката, который первым подал апелляцию на решение Оболонского суда.
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