Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,68
26,39

Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд требует личного присутствия подозреваемого Антоненко

8 января, 16:58

Видеоконференция с подозреваемым прекратилась по причине неудовлетворительной телекартинки

Заседание Апелляционного суда по Андрею Антоненко

Заседание Апелляционного суда по Андрею Антоненко / Фото: Сегодня

В среду, 8 января, вечером в Апелляционном суде Киева начали рассматривать апелляцию на арест Андрея Антоненко, который, по версии следствия, является организатором убийства журналиста Павла Шеремета.

Антоненко в суд не доставили, он общался из следственного изолятора в режиме видеоконференции, сообщает с места события корреспондент "Сегодня".

Сам подозреваемый попросил доставить его в суд. По словам его адвокатов, качество видео- и аудиосигнала было неудовлетворительным, поэтому Антоненко было плохо слышно.

Реклама

Коллегия судей объявила перерыв до пятницы, 10 января, и распорядилась доставить Антоненко в здание Апелляционного суда.

Напомним, 14 декабря 2019 года Печерский райсуд Киева арестовал Андрея Антоненко на два месяца, до 8 февраля 2020 года.

В тренде
Эксперт объяснила, почему Зеленский был обречен на победу на выборах президента
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей до 8 февраля.

Также сообщалось, чтоАндрей Антоненко подал в суд на главу МВД Арсена Авакова, заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля, генпрокурора Руслана Рябошапку и на самого президента Владимира Зеленского. Исковое заявление опубликовал адвокат Святослав Жерновников. Речь идет нарушении презумпции невиновности, защите чести и достоинства.

Напомним, полиция опубликовала SMS и разговоры Андрея Антоненко о мине и видео ее изъятия. Перед обыском в квартире подозреваемый Антоненко попросил брата жены вынести из квартиры мину. Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил Андрей Антоненко вместе с женой и ее братом.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

апелляция Апелляционный суд видеоконференция павел шеремет Андрей Антоненко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Всем вкусной кутьи": Зеленский поздравил украинцев с РождествомПолитика
Пристайко рассказал о выборах на оккупированных территориях Донбасса
Пристайко рассказал о выборах на оккупированных территориях ДонбассаПолитика
Зеленский преуспевает, несмотря на злоупотребления Трампа – The Washington Post
Зеленский преуспевает, несмотря на злоупотребления Трампа – The Washington PostПолитика
"Самолеты сами по себе изнутри не загораются": в Раде отреагировали на авиакатастрофу в ИранеПолитика
"Неописуемая катастрофа": реакция мира на крушение украинского самолета в ИранеПолитика
"Продолжать реформы нельзя отменить": планы Верховной Рады на 2020 годПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...