Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд требует личного присутствия подозреваемого Антоненко

Видеоконференция с подозреваемым прекратилась по причине неудовлетворительной телекартинки

Заседание Апелляционного суда по Андрею Антоненко / Фото: Сегодня

В среду, 8 января, вечером в Апелляционном суде Киева начали рассматривать апелляцию на арест Андрея Антоненко, который, по версии следствия, является организатором убийства журналиста Павла Шеремета.

Антоненко в суд не доставили, он общался из следственного изолятора в режиме видеоконференции, сообщает с места события корреспондент "Сегодня".

Сам подозреваемый попросил доставить его в суд. По словам его адвокатов, качество видео- и аудиосигнала было неудовлетворительным, поэтому Антоненко было плохо слышно.

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Коллегия судей объявила перерыв до пятницы, 10 января, и распорядилась доставить Антоненко в здание Апелляционного суда.

Напомним, 14 декабря 2019 года Печерский райсуд Киева арестовал Андрея Антоненко на два месяца, до 8 февраля 2020 года.

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23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей до 8 февраля.

Также сообщалось, чтоАндрей Антоненко подал в суд на главу МВД Арсена Авакова, заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля, генпрокурора Руслана Рябошапку и на самого президента Владимира Зеленского. Исковое заявление опубликовал адвокат Святослав Жерновников. Речь идет нарушении презумпции невиновности, защите чести и достоинства.

Напомним, полиция опубликовала SMS и разговоры Андрея Антоненко о мине и видео ее изъятия. Перед обыском в квартире подозреваемый Антоненко попросил брата жены вынести из квартиры мину. Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил Андрей Антоненко вместе с женой и ее братом.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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