Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей

Андрей Антоненко будет находиться под стражей до 8 февраля

Фото: УНИАН

Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 8 февраля подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Ранее к залу суда, где рассматривали апелляцию, стянули бойцов Нацгвардии, доступ СМИ ограничили.

Напомним, Андрей Антоненко подал в суд на главу МВД Арсена Авакова, заместителя Нацполиции Евгения Коваля, генпрокурора Руслана Рябошапку и на самого президента Владимира Зеленского. Исковое заявление опубликовал адвокат Святослав Жерновников. Речь идет нарушении презумпции невиновности, защите чести и достоинства.

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Как известно, 14 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Андрея Антоненко на два месяца, до 8 февраля 2020 года.

Полиция опубликовала смс и разговоры Андрея Антоненкоо мине и видео ее изъятия. Отмечается, что перед обыском в квартире подозреваемый Антоненко попросил брата жены вынести из квартиры мину. Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил Андрей Антоненко вместе с женой и ее братом.

Видео: Нацполиция

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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