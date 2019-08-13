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Дело Вышинского, судьба Атамбаева и "Динамо" в Лиге чемпионов: топ-темы дня

Сегодня, 09:37

Защита добивается освобождения главреда РИА «Новости Украина», а следствие закручивает гайки в отношении экс-президента Кыргызстана

Во вторник, 13 августа, состоится несколько резонансных событий, за которыми будет наблюдать сайт "Сегодня".

Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу защитников бывшего главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского на решение Подольского суда о дальнейшем содержании его под стражей до 19 сентября.

Над экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевом сгущаются тучи. Бывшего главу среднеазиатской республики обвинили в подготовке госпереворота, подозревают в убийстве спецназовца и наложили арест на часть его имущества. Что еще готовят местные силовики?

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На юго-запад Японии надвигается новый, десятый в сезоне, тайфун "Кроса". Сейчас "Кроса" находится в Тихом океане. Местные метеорологи предупреждают, что тайфун вызовет мощные ливни, которые могут привести к оползням, а количество осадков может превысить 1000 мм.

Состоится ответный матч киевского "Динамо" с бельгийским "Брюгге" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Это последний шанс вице-чемпиона Украины пробиться в плей-офф ЛЧ.

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Фото: СНБО

После временного похолодания и дождей в Украину придет жара с грозами. Однако ГСЧС предупредила об ухудшении погодных условий уже в ближайшие дни.

Напомним, предыдущее ухудшение погоды в Украине привело к отключению электричества сотен населенных пунктов и многочисленным подтоплениям.

Видео: Kyiv Live

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Япония Кыргызстан тайфун Атамбаев Динамо Киев вышинский погода в Украине

Источник: Сегодня

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