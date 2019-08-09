Непогода натворила беды в Украине: обесточены более 200 населенных пунктов

В пяти областях Украины из-за дождей, гроз и порывов ветра без электроснабжения остались 205 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В ночь с 8 на 9 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 6 областях", - говорится в сообщении.

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В частности, в Сумской области без света остались 95 населенных пунктов, в Киевской – 38, в Черкасской – 26, в Черниговской – 22, в Житомирской – 21 и в Кировоградской – 3. К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

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Ранее мы сообщали, что в результате ливня и ураганного ветра, которые 8 августа накрыли Киев, повалены десятки деревьев в разных районах города, погнуты борды.

Видео: Kyiv Live

Отметим, что последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

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