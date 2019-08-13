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Экс-президента Кыргызстана Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота

Сегодня, 09:16

На основную часть имущества экс-президента Алмазбека Атамбаева наложили арест

Задержанный 8 августа бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев готовил в республике государственный переворот. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Бишкеке глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев.

"Атамбаев планировал совершение в стране государственного переворота", – сказал он.

По словам Опумбаева, экс-президент специально во время операции по его задержанию использовал для защиты женщин и детей, чтобы использовать информацию о ранении мирных граждан как фактор для свержения власти. "Атамбаев готовился к этому", – сказал он.

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Генеральный прокурор страны Откурбек Джамшитов, в свою очередь, сообщил, что на основную часть имущества экс-президента Атамбаева наложили арест.

"На данный момент арест наложен на 120 единиц имущества Атамбаева", – сказал он.

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Напомним, 7 августа в селе Кой-Таш, в 20 километрах от Бишкека, спецназ Госкомитета нацбезопасности проводил операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. В результате неудавшегося штурма дома Алмазбека Атамбаева и перестрелки один спецназовец погиб, пострадали 48 человек, из них с ранениями доставлены в больницу девять человек.

Вечером в тот же день появилась информация, что спецназ Кыргызстана со стрельбой захватил экс-президента Атамбаева .

Ранее дочь Алмазбека Атамбаева – Алия Шагиева – заявила, что ее отец до сих пор находится в Кой-Таше: "Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал, и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше".

По решению суда экс-президент как минимум до 26 августа помещен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности. 

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Кыргызстан Атамбаев госпереворот

Источник: ТАСС

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