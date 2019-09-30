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Глава украинской делегации в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией

30 сентября, 11:43

В то же время Елизавета Ясько подчеркнула, что нужно защищать свои интересы

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией. Об этом она сообщила в интервью LB.ua.

В тот же момент, по ее мнению, Украина должна и защищать свои интересы.

"Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит", – сказала она.

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Напомним, "Сегодня" писали, что украинская делегация решила не участвовать в осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и отказалась от участия в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.

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Но глава новой украинкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько посетит сессию в качестве приглашенного гостя. Она рассказала, что у нее запланированы ряд встреч в Страсбурге, в том числе с госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален.

Кроме этого, комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам равенства и недискриминации перенес утверждение проекта доклада по оккупированному Россией Крыму . С заявлением выступила на заседании Совета Безопасности постпред Великобритании при ООН Карен Пирс. Она заявила, что жители Крыма с украинским гражданством находятся в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.

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