Депутаты в кулуарах Рады выстроились в очереди на подписание присяги: фото

Церемония подписания текста присяги будет происходить в кулуарах до 13:00, после начнется первое рабочее заседание

Новоизбранные народные депутаты Верховной Рады IX в кулуарах второго этажа парламента стоят в очереди к столам регистрации на подписание присяги и получение документов. Депутатов собралась очень большое количество.

Ранее во время торжественного заседания народные депутаты Верховной Рады IX созыва приняли присягу. Как сообщил спикер Рады VIII созыва Андрей Парубий, церемония подписания текста присяги будет происходить в кулуарах до 13:00. Рабочее заседание начнется в 13:00, тогда уже у всех депутатов должны быть карточки для голосования и удостоверения.

Более подробно читайте в материале: Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео.

Парубий закрыл торжественное заседание.

Ранее сообщалось, что журналистов не пускают в ложу прессы в Верховной Раде, где началось торжественное открытие работы нового парламента. В кулуары на время торжеств журналистов тоже не пропускают.

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"Журналистов в кулуарах Рады не пускают, держат всех на 3 этаже. Начальник охраны говорит, что это – на время торжеств", – сообщает общественное заседание "Чесно".

Отметим, первое рабочее заседание парламента начнется с формирования временного президиума первой сессии Рады. Затем премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабинетом министров перед новой Верховной Радой.

После этого будут сформированы депутатские фракции и группы. Далее будет решен вопрос о коалиции депутатских фракций (депутатской фракции, которая имеет права коалиции).

Будет избрана Счетная комиссия парламента, председатель, первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады.

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Далее будет заслушано внеочередное послание президента Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины.

Затем будет предложен к рассмотрению законопроект о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов (№ 7203).

После этого Верховная Рада планирует назначить премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел, сформировать состав Кабинета министров Украины.

Далее депутаты намерены решить вопрос о перечне, составе и предметах ведения парламентских комитетов, избрать их глав, первых заместителей, заместителей, секретарей и членов.

Также нардепы собираются уволить главу Службы безопасности Украины и назначить нового руководителя ведомства, решить вопрос о согласии на увольнение с должности президентом генерального прокурора Украины и назначении нового генпрокурора.

Затем депутаты рассмотрят вопрос о согласительном совете депутатских фракций (групп) в Верховной Раде 9-го созыва и о календарном плане работы второй сессии нового парламента.

Ранее новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук рассказал, как долго новая Рада будет работать в первый день.

С 10:00 началась трансляция торжественного открытия первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва и принесения присяги депутатами.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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