До этого сын ночевал в доме и его могли попросту сжечь – Гонтарева

/ Фото: пресс-центр НБУ

Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтареварассказала новые подробности пожар в доме, которым она пользовалась.

Об этом сообщает "Левый берег".

Она сообщила, что во время инцидента на участке с домом находился один охранник.

"Мой сын уехал на учебу. До этого он ночевал в этом доме и они могли его попросту сжечь… Перед отъездом сына, мы попросили адвоката подъехать в дом, осмотреть и еще оставили охране ключи. Чтобы, в случае обыска, не выламывали двери, а просто спокойно открыли дом", – заявила Гонтарева.

На вопрос, связывает ли она поджог машины и дома, Гонтарева ответила – "Конечно".

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Также она сообщила, что дом никогда не был застрахован.

"Хотя после истории с машиной следовало, конечно, задуматься. Муж мог бы заняться, но в связи с тем, что он поехал меня забирать из госпиталя, так ничего и не сделал", – резюмировала Гонтарева.

Как сообщали новости "Сегодня", Гонтарева возглавляла НБУ с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018-го. После увольнения с должности она переехала в Лондон. В апреле 2019 года Генеральная прокуратура Украины вызвала ее для вручения уведомлений о подозрении и допросе в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко.

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В начале сентября стало известно, что суд разрешил принудительно доставить Гонтареву в Госбюро расследований. ГБР поручает оперативным подразделениям других правоохранительных органов реализовать решение суда и принять меры для принудительного привода экс-главы НБУ.

В конце августа в Лондоне Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе. Позже Гонтарева показала видео из лондонской больницы и рассказала, в каком состоянии сейчас находится.

Также на днях в Киеве сожгли автомобиль сына Гонтаревой. Подробнее смотрите в сюжете:

Ночью 17 сентября дотла сгорел дом экс-главы Нацбанка в селе Гореничи под Киевом. Этот пожар наделал политического шума. Сама Валерия Гонтарева заявила, что это был поджог. Она убеждена: к нему причастны ее противники.

Журналисты "Сегодня" побывали на пепелище. Дом семьи экс-главы Нацбанка ночью сгорел почти дотла. Уцелели разве что металлические часы на стене и сейф. Пламя уничтожило более 300 квадратных метров менее чем за полчаса, рассказывают строители, которые работают неподалеку.

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