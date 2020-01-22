Должность министра – не способ получения достатка: Новосад объяснила цитату о недовольстве зарплатой

«Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тыс грн, учителя с 30-летним стажем в 8 тыс», - заявила Новосад

/ Фото: facebook.com/anja.novosad

Министр образования и науки Анна Новосад, которая перед тем жаловалась, что зарплаты в 36 тысяч гривен мало для содержания ребенка, объяснила свои слова.

"Для меня должность министра – это точно не способ получения достатка", – заявила Новосад в сообщении на странице в Facebook.

"Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тыс грн, учителя с 30-летним стажем в 8 тыс, или работа ученых на 0.75 ставки. Я осознаю, что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям ... ", – добавила она.

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Новосад отметила, что поддерживает позицию Кабмина, "зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы. Это должна быть четкая и прозрачная система".

"Я понимаю, что формулировка в моем интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко.

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Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно", – резюмировала она.

Добавим, что соцсети бурно комментируют жалобы министра Новосад на зарплату и даже предлагали отдать ее замуж за главу "Укрпочты".

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине разгорелся скандал по поводу многотысячных зарплат топ-чиновников, задекларировавших доходы за декабрь в размере 100-200 тысяч гривен и более. Как оказалось, это были годовые премии за отличную работу. Кабмин уже пообещал ежемесячно публиковать данные о зарплатах топ-чиновников.

Еще одним последствием скандала с премиями и доплатами стало решение правительства изменить принцип оплаты труда министров и установить сетку зарплат для топ-чиновников.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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