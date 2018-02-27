Джемилев: Россия превратила оккупированный Крым в военную базу и разместила там ядерное оружие

Сегодня, 01:03

Это уже второй раз лидер крымских татар официально заявляет о ядерном оружии в Крыму

Мустафа Джемилев. Фото: avdet.org
Мустафа Джемилев. Фото: avdet.org

Россия превратила оккупированный Крым в военную базу и разместила там ядерное оружие.

Об этом лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил в эфире "5 канала".

"Крым действительно превратился в (военную – ред.) базу. Для нас самое больное, что при этом нарушается экология. Этот военно-стратегический объект "Таврида", они там все зеленые насаждения вырубают, если находят какие-то памятники культуры, вывозят. Все они там перерыли, перелопатили", – сказал он.

Джемилев добавил, что получил информацию из двух источников, не связанных между собой, о том, что Россия разместила в оккупированном Крыму шесть ядерных боеголовок.

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"Что касается ядерных боеголовок. Удивительно, что ни НАТО, ни наша внешняя разведка точно не владеет (данными). Получается, что разведка крымских татар сильнее всех, что ли? Мы еженедельно получаем обзор по Крыму: какая у них техника пришла, какие у них там передвижения. Неделю назад я получил подтверждение того, что и по уровню радиации, в тех местах, где, вероятно, они (ядерные боезаряды – ред.) есть", – отметил лидер крымскотатарского народа.

Ранее стало известно, что США и Германия не признают незаконную аннексию Россией Крыма. Соответствующие заявления сделали посольства этих стран в Украине.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович сделала заявление по Крыму и отметила, что агрессия России угрожает не только Украине. Она отметила, санкции с России сняты не будут, пока не закончится оккупация полуострова.

Ранее заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан заявил, что США в отношениях с Российской Федерацией никогда не согласятся на обмен Крыма на Донбасс для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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Источник:

УНИАН

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