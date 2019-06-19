Эксперт рассказал, почему Зеленский взял на вооружение внешнюю политику Порошенко
Украине нет смысла выдвигать серьезные инициативы, говорит Карасев
На международном уровне президент Владимир Зеленский продолжил политику, которую вела Украина на протяжении последних лет, и это решение абсолютно верное.
Такое мнение высказал сайту "Сегодня" политолог Вадим Карасев, комментируя результаты визита главы украинского государства во Францию и Германию.
"Зеленский идет в колее, которую проложил еще Порошенко. И с точки зрения внутренней и внешней политики поступает совершенно правильно", – сказал эксперт.
Говоря о внутриполитических мотивах, Карасев отметил, что новый глава украинского государства еще не имеет достаточной политической базы, чтобы инициировать и продвигать революционные решения.
"Вот, допустим, скажет сейчас президент: я за то, чтобы были реализованы Минские соглашения, давайте выборы, амнистию… Как это будет в Украине воспринято? У Зеленского нет еще такой политической базы, чтобы выступать со смелыми политическими инициативами – как в одну, так и в другую сторону. Поэтому политика, как минимум до парламентских выборов останется прежней", – отмечает политолог.
Что касается внешних мотивов, то, как считает Карасев, Украине нет смысла выдвигать серьезные инициативы еще и потому, что их реализация в меньшей мере зависит от желания Украины.
"Смысла проявлять какую-то инициативу и настойчивость нет. Ведь этот конфликт – это уже даже не конфликт между Россией и Украиной. Это конфликт между Россией и Западом. Когда в отношениях России со США, Германией, Францией будут какие-то изменения, тогда мы и будем корректировать свои позиции. Но если там нет заметных сдвигов, то чего мы должны проявлять какую-то инициативу и провоцировать внутриполитическую нестабильность?" – говорит политолог.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Эммануэль Макрон пообещал, что Франция будет поддерживать Украину во внедрении реформ, установлении мира на Донбассе, а также в переговорах с Россией.
После встречи лидеров двух стран Зеленский заявил о неготовности Киева к переговорам с боевиками ОРДЛО и намерениях продолжать действовать в минском формате.
Также, как сообщали новости "Сегодня", глава немецкого правительства рассказала на пресс-конференции, что переговоры в "нормандском формате" пройдут 12 июля на уровне политических советников, и Германия готова приложить все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, она отметила более решительный настрой Киева в "минском процессе". Также Меркель назвала условия для отмены санкций против России.
В свою очередь президент Украины предложил западным политикам, которые призывают к снятию санкций с России, посетить Донбасс и Крым, чтобы увидеть, что натворили там россияне. Отдельно Зеленский и Меркель отметили роль "Северного потока – 2", но в этом вопросе, как оказалось, их мнения расходятся.
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