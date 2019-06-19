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Эксперт рассказал, почему Зеленский взял на вооружение внешнюю политику Порошенко

19 июня, 13:26

Украине нет смысла выдвигать серьезные инициативы, говорит Карасев

Петр Порошенко и Владимир Зеленский на дебатах
Петр Порошенко и Владимир Зеленский на дебатах. Фото: AFP

На международном уровне президент Владимир Зеленский продолжил политику, которую вела Украина на протяжении последних лет, и это решение абсолютно верное.

Такое мнение высказал сайту "Сегодня" политолог Вадим Карасев, комментируя результаты визита главы украинского государства во Францию и Германию.

"Зеленский идет в колее, которую проложил еще Порошенко. И с точки зрения внутренней и внешней политики поступает совершенно правильно", – сказал эксперт.

Говоря о внутриполитических мотивах, Карасев отметил, что новый глава украинского государства еще не имеет достаточной политической базы, чтобы инициировать и продвигать революционные решения.

"Вот, допустим, скажет сейчас президент: я за то, чтобы были реализованы Минские соглашения, давайте выборы, амнистию… Как это будет в Украине воспринято? У Зеленского нет еще такой политической базы, чтобы выступать со смелыми политическими инициативами – как в одну, так и в другую сторону. Поэтому политика, как минимум до парламентских выборов останется прежней", – отмечает политолог.

Что касается внешних мотивов, то, как считает Карасев, Украине нет смысла выдвигать серьезные инициативы еще и потому, что их реализация в меньшей мере зависит от желания Украины.

"Смысла проявлять какую-то инициативу и настойчивость нет. Ведь этот конфликт – это уже даже не конфликт между Россией и Украиной. Это конфликт между Россией и Западом. Когда в отношениях России со США, Германией, Францией будут какие-то изменения, тогда мы и будем корректировать свои позиции. Но если там нет заметных сдвигов, то чего мы должны проявлять какую-то инициативу и провоцировать внутриполитическую нестабильность?" – говорит политолог.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что Эммануэль Макрон пообещал, что Франция будет поддерживать Украину во внедрении реформ, установлении мира на Донбассе, а также в переговорах с Россией.

После встречи лидеров двух стран Зеленский заявил о неготовности Киева к переговорам с боевиками ОРДЛО и намерениях продолжать действовать в минском формате.


Также, как сообщали новости "Сегодня", глава немецкого правительства рассказала на пресс-конференции, что переговоры в "нормандском формате" пройдут 12 июля на уровне политических советников, и Германия готова приложить все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, она отметила более решительный настрой Киева в "минском процессе". Также Меркель назвала условия для отмены санкций против России.

В свою очередь президент Украины предложил западным политикам, которые призывают к снятию санкций с России, посетить Донбасс и Крым, чтобы увидеть, что натворили там россияне. Отдельно Зеленский и Меркель отметили роль "Северного потока – 2", но в этом вопросе, как оказалось, их мнения расходятся.

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Тег Порошенко, визит, Зеленский, карасев

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