Что известно о министре энергетики и защиты окружающей среды Алексее Оржеле

Фото: facebook.com/people/Олексій-Оржель

29 августа Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса "за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали "против" и 45 – воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). Министром объединенных министерств энергетики и защиты окружающей среды Украины стал Алексей Оржель.

"Основная цель объединения двух министерств – обеспечить комплексный подход к государственной политике в сфере использования природных ресурсов и энергии и сформировать единую государственную политику по преодолению негативных последствий глобального изменения климата. Такой подход в настоящее время является общепринятым в европейской и мировой практике, в частности в таких странах ЕС, как Франция, Дания, Греция, Португалия, а также в Австралии", – рассказал Оржель, как будет работать Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

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Алексей Оржель родился 26 января 1984 года в Киеве.Выпускник КПИ, имеет степень магистра по специальности энергетический менеджмент. С 2006 по 2014 год работал в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики. С 2014 года работал в частном секторе и возглавлял Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики. За два года вошел в состав общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности.

На парламентские выборы-2019 шел 16-м номером в списке "Слуги народа". На момент избрания нардепом руководил сектором "Энергетика" в Офисе эффективного регулирования (BRDO) и был членом правления организации.

Женат, имеет дочь. В Киеве и Обуховском районе Киевщины Алексею Оржелю и его жене Екатерине принадлежит в общей сложности более четырех квадратных километров земли.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, кто вошел в состав нового Кабинета министров.

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