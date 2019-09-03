Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,71

Что известно о министре энергетики и защиты окружающей среды Алексее Оржеле

3 сентября, 19:23

Оржель возглавлял Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики

Фото: facebook.com/people/Олексій-Оржель

Фото: facebook.com/people/Олексій-Оржель

29 августа Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса "за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали "против" и 45 – воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). Министром объединенных министерств энергетики и защиты окружающей среды Украины стал Алексей Оржель.

"Основная цель объединения двух министерств – обеспечить комплексный подход к государственной политике в сфере использования природных ресурсов и энергии и сформировать единую государственную политику по преодолению негативных последствий глобального изменения климата. Такой подход в настоящее время является общепринятым в европейской и мировой практике, в частности в таких странах ЕС, как Франция, Дания, Греция, Португалия, а также в Австралии", – рассказал Оржель, как будет работать Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

Читайте также: Борец с коррупцией и "крутой специалист": кто такой генпрокурор Руслан Рябошапка

Реклама

Алексей Оржель родился 26 января 1984 года в Киеве.Выпускник КПИ, имеет степень магистра по специальности энергетический менеджмент. С 2006 по 2014 год работал в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики. С 2014 года работал в частном секторе и возглавлял Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики. За два года вошел в состав общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности.

В тренде
Рада отменила депутатскую неприкосновенность, украинцы скупают валюту: итоги дня

На парламентские выборы-2019 шел 16-м номером в списке "Слуги народа". На момент избрания нардепом руководил сектором "Энергетика" в Офисе эффективного регулирования (BRDO) и был членом правления организации.

Женат, имеет дочь. В Киеве и Обуховском районе Киевщины Алексею Оржелю и его жене Екатерине принадлежит в общей сложности более четырех квадратных километров земли.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, кто вошел в состав нового Кабинета министров.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Кабмин биография справка Сегодня Оржель министр энергетики и защиты окружающей среды Украины

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Комитеты Рады: куда вошли Порошенко, Вакарчук и Тимошенко
Комитеты Рады: куда вошли Порошенко, Вакарчук и ТимошенкоПолитика
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайнПолитика
Министр без Facebook: что известно о новом главе МИДа Вадиме Пристайко
Министр без Facebook: что известно о новом главе МИДа Вадиме ПристайкоПолитика
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причину
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причинуПолитика
Зеленский собирает руководство Рады, Кабмина и силовиков: стали известны детали
Зеленский собирает руководство Рады, Кабмина и силовиков: стали известны деталиПолитика
Зеленский созывает руководителей Рады, Кабмина и силовиков
Зеленский созывает руководителей Рады, Кабмина и силовиковПолитика

Новости партнеров

Loading...