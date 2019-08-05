Кремль начал массовую раздачу российских паспортов жителям Донбасса / REUTERS/Alexander Ermochenko

Еще одна страна отказалась признавать российские паспорта жителей "Л/ДНР" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 2019-08-05T15:06:00+03:00 Политика Эстонский министр Урмас Рейнсалу осудил указ Путина по паспортизации Донбасса

Эстония не будет признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированных территорий Донбасса. Соответствующее решение приняло Министерство иностранных дел Эстонии. Таким образом эстонцы решили ответить ответом на постановление, подписанное президентом России Владимиром Путиным в апреле об упрощении предоставления российского гражданства жителям ОРДЛО, сообщает пресс-служба ведомства.

"Упрощенное предоставление российского гражданства жителям восточной Украины является еще одной попыткой подорвать независимость Украины и закрепить нынешнюю нестабильную ситуацию в области безопасности на востоке Украины. Это полностью противоречит духу Минских соглашений. Сегодняшнее решение Эстонии отражает наше принципиальное осуждение амбиций России", – заявил Урмас Рейнсалу.

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Глава МИД Эстонии напомнил, что поднимал вопрос об ускоренной выдаче паспортов в Совете по иностранным делам Европейского союза в мае. 20 июня Европейский совет выразил серьезную обеспокоенность в связи с этим вопросом.

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"Я верю, что другие государства-члены Европейского союза и международное сообщество в целом вскоре примут аналогичные решения. Наш долг – продолжать активно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнул дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", Евросоюз отказался выдавать визы крымчанам с российскими паспортами. Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что ЕС не признал и не признает аннексию Крыма Россией.

Кроме того, Канада отказалась выдавать визы жителям "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами. Канадские власти считают такие паспорта недействительными.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В то же время на паспортизацию Донбасса президент Владимир Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.

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