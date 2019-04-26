Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

В течение месяца с небольшим – максимум до 3 июня – президент Украины Петр Порошенко сложит свои полномочия. Петр Алексеевич уйдет с Банковой, но не из политики, о чем он сам недвусмысленно объявил своим сторонникам. В перспективах дальнейшей политической карьеры пятого президента Украины разбирался сайт "Сегодня".

"Я уйду из офиса, но не уйду из политики". Выступление Петра Порошенко после обнародования экзит-полов 21 апреля.

"Президент" – это навсегда

Украина – действительно демократическое государство, выстроенное в лучших западных традициях. Одно из доказательств тому – уважительное и даже почтительное отношение общества и политических элит к бывшим руководителям государства. Разумеется, как в Украине, так и на Западе не ко всем экс-президентам отношение одинаковое. Президент, досрочно ушедший с должности после "Уотергейта" и обвиняемый в коррупции, как и президент, досрочно лишившийся кресла в результате Революции Достоинства, не будет восприниматься обществом точно так же, как глава страны, победивший в "холодной войне" либо сконструировавший государство фактически с "нуля".

В целом же каждому руководителю воздается по его заслугам – по принципу "история все расставит по своим местам". А вот чего нет на Западе, как и в Украине, – сугубо политических преследований бывших лидеров государства. Какими бы сложными ни были отношения Леонида Кравчука и Леонида Кучмы, Кучмы и Ющенко, Ющенко и Януковича в период руководства государством одним из них – очередной избирательный цикл закрывал сундук взаимных претензий, обвинений, обид.

Более того, как показала украинская практика, действующие лидеры государства не гнушаются при необходимости обращаться к своим предшественникам за советом и помощью, рассчитывая на их опыт, связи, авторитет. Яркий пример – работа Леонида Кучмы на протяжении нескольких последних лет в Трехсторонней группе в Минске. По сути, звание "президент Украины" – пожизненное. Что, в свою очередь, накладывает на его обладателей определенные пожизненные обязательства.

Куда уходят президенты

Леонид Кравчук. Первый президент Украины первым же и подал пример того, как после ухода с Банковой можно продолжить успешную политическую карьеру. Передав президентские полномочия 19 июля 1994 года своему оппоненту Леониду Кучме, Кравчук уже в октябре того же года был избран на довыборах в мажоритарном округе Тернопольской области народным депутатом Украины. После этого Леонид Макарович еще дважды – в 1998-м и 2002 годах – становился депутатом по спискам СДПУ(о), причем возглавляя или входя в первую пятерку списка. В парламенте определенное время он также возглавлял партийную фракцию. Помимо политической деятельности Леонид Кравчук занимался и общественной. В частности, являясь почетным президентом Фонда "Перспективная Украина".

Леонид Кучма. После ухода с должности сосредоточился на общественной деятельности. Учредил и возглавил благотворительную организацию "Президентский фонд "Украина". Написал несколько книг ("Украина – не Россия", "После Майдана", Сломанное десятилетие" и т.д.) После начала агрессии России против Украины принял деятельное участие в попытках уладить ситуацию на Донбассе. С июня 2014-го по октябрь 2018 года представлял Украину в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. По слухам, упорно циркулирующих в последнее время в политикуме, Леонид Кучма рассматривается среди украинских элит как одна из компромиссных фигур на пост премьер-министра после осенних парламентских выборов.

Виктор Ющенко. После поражения на выборах отошел от политики. Учредил "Институт президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". Супруга Ющенко Екатерина возглавляет наблюдательный совет благотворительного фонда "Украина 3000". Виктор Ющенко, как и Леонид Кравчук с Леонидом Кучмой, принимал участие в попытках урегулировать противостояние на первых этапах Революции Достоинства.

Виктор Янукович. После победы Революции Достоинства сбежал в Россию. Единственный из украинских президентов не стоит на позициях защиты интересов Украины как независимого демократического государства. Призвал Владимира Путина применить вооруженные силы Российской Федерации на территории суверенной Украины. В январе 2019 года осужден Оболонским райсудом Киева к 13 годам лишения свободы за государственную измену. В апреле 2019-го выразил намерение вернуться в Украину.

"Никогда не сдаваться"

Этими словами Уинстона Черчилля Петр Порошенко в своей речи 21 апреля – сразу после оглашения результатов экзит-полов – выразил свои намерения на будущее.

"Уже в следующем месяце я покину пост главы государства. Так решили большинство украинцев, и я принимаю это решение. Я уйду из офиса. Но хочу твердо подчеркнуть: я не ухожу из политики. Я остаюсь в политике и буду бороться за Украину", – сказал Петр Порошенко, обращаясь к сторонникам.

Уже на следующий день президент конкретизировал свои дальнейшие шаги.

"Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентских выборах. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", – сказал Петр Порошенко, выступая перед сторонниками, пришедшими поблагодарить его к Администрации президента.

О том, что глава государства после ухода с поста сосредоточится на парламентских выборах, говорилось и на встрече президента с фракцией. Причем здесь глава государства был еще конкретнее. Заявив парламентариям, что список БПП на осенние выборы будет формироваться через праймериз. Как пояснил позже один из соратников президента, ноу-хау необходимо не затем, чтобы отсеять "лишних", а чтобы в список попали действительно лучшие. Те, кто своим авторитетом и популярностью среди народа будет тянуть блок, а не пребывать в нем в качестве бесполезного, с электоральной точки зрения, груза.

"Я не знаю, получится это или нет, – прокомментировала сайту "Сегодня" политолог Олеся Яхно. – Но в целом подход с праймериз правильный. Порошенко движется по направлению к созданию настоящей партии западного европейского образца – открытой и с точки зрения социальных лифтов, и с точки зрения финансирования, и с точки зрения идеологии".

Пройти в парламент? Сложно, но можно

Эксперты уже сегодня видят как возможности для уверенного захода Порошенко в парламент, так и вероятные подводные камни на этом пути. Так, среди преимуществ у политической силы Петра Порошенко – серьезный электоральный задел.

"Партийный рейтинг БПП где-то на уровне 12%, самого Порошенко – на уровне 16%, как показали результаты первого тура президентских выборов, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. – Большой плюс и преимущества также в том, что Порошенко очень сильно мобилизовал свой электорат. Думаю, у Петра Алексеевича есть шансы, чтобы сохранить ядро электората. Но сделать это будет непросто", – отмечает политолог.

По словам Владимира Фесенко, на часть электората БПП (и Порошенко) уже сегодня претендует целый ряд политических сил. В частности, премьер Владимир Гройсман, уже заявивший, что пойдет на выборы с собственной партией. "Народный фронт", чьи представители не принимали участия в президентских выборах и чьи сторонники ввиду идеологической близости поддержали Петра Порошенко. Также, отметил политолог, "откусить" часть электората Порошенко попытаются новые идеологически близкие к Порошенко политсилы и политики, такие как Святослав Вакарчук или Игор Смешко.

"Но в парламент политическая сила Петра Порошенко с очень высокой вероятностью пройдет. Падение рейтинга возможно, но 8-10% на парламентских выборах они точно получит", – отмечает Владимир Фесенко.

Такого же мнения придерживается и политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. По его мнению, действительно многое будет зависеть от того, кто выиграет конкуренцию на патриотическом фланге.

"Конкуренция между патриотическими силами будет острой. Даже сейчас оппоненты Порошенко, представляющие этот фланг, критикуют по-прежнему Порошенко, а не Зеленского. Потому что электорально они близки, они конкуренты и борются за одно электоральное поле", – отметил Алексей Гарань.

Несмотря на большую конкуренцию, по его словам, партии Петра Порошенко было бы логично по-прежнему позиционироваться в качестве правоцентристской силы. А вот среди плюсов, которые сегодня не очевидны, но могут проявиться к осени, политолог назвал возможное определенное разочарование электората новым президентом.

"Вопрос, насколько люди будут разочарованы в курсе Зеленского. Если Зеленский начнет делать ошибки, Порошенко получит хороший козырь. Может сказать: вот видите, я же вас предупреждал", – отметил Алексей Гарань.

По мнению Олеси Яхно, не исключено, что следующий парламент будет вынужден стать центром инициатив по реформам.

"Думаю, центр инициатив реформ уйдет в лагерь оппозиции. Он перестроится на уровень парламента. И мне бы хотелось, чтобы партия Порошенко подошла к выборам как антипопулистский проект. Получится это или нет – посмотрим", – сказала эксперт.

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