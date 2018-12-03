Закон о прекращении дружбы Украины с Россией будет принят – эксперт

Законопроект № 0206 о прекращении действия Большого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией подтверждает позицию Украины о нежелании продлевать срок действия этого документа. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала политолог Олеся Яхно-Белковская.

По ее словам, если разрыв договора требует позиции двух сторон, то для непродления – достаточно лишь желания Украины. В данной ситуации законопроект выступает процедурным моментом, благодаря которому станет возможным прекращение действия.

"Есть определенная процедура о непродлении действия тех или иных договоров. В этом случае должна быть позиция Верховной Рады Украины, должно быть подтверждение того, что мы, действительно, не продолжаем действие настоящего договора. Это дополнительная позиция Верховной Рады", – говорит Яхно-Белковская.

Как считает политолог, этот законопроект примут, для этого найдется достаточное количество голосов.

"Я считаю, что его примут, так как значительная часть депутатов высказывались и ранее по поводу того, что этот договор надо не продлевать. Я думаю, что есть достаточное количество голосов, и это решение будет принято", – продолжает она.

Но значительного эффекта принятие этого законопроекта не принесет, ведь Украина давно шла к такому решению.

"Эффект бомбы был бы, если бы мы раньше разрывали этот договор, до истечения его срока его действия. Но сейчас это весьма закономерно. Кроме того, все мы знаем, что все статьи этого договора уже нарушены. Мы шли к этому", – считает эксперт.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия Большого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

А 21 сентября Киев официально сообщил России о непродлении Договора о дружбе. Министерство иностранных дел направило в Москву соответствующую ноту, в которой МИД детально аргументировал нарушения России по всем положениям документа.

В свою очередь в МИД РФ лицемерно отреагировали на прекращение Договора о дружбе. В ведомстве считают, что нанесен "колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины".

Отметим, ранее в украинском обществе обсуждался вопрос, почему Киев именно не продлевает Договор, а не разрывает его полностью. Так, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль объяснила, что Украина не разрывает Договор с РФ для того, чтобы в будущем привлечь Москву к ответственности за нарушение документа. Она отметила, что Россия действительно нарушила каждое слово Договора, начиная с преамбулы и заканчивая положениями по урегулированию споров. Однако, по ее словам, разрыв соглашения не устранит нарушения и не прекратит агрессию России, но может окончательно снять Россию с любых тормозов.