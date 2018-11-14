Это рестрикции, а не санкции: у Путина отреагировали на новое наказание от США

В Кремле заявили, что не признают новые санкции США против России, называют их рестрикциями и не берутся предсказывать, каких ограничительных мер ждать от американцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он считает, что правильней называть ограничительные меры США не санкциями, а рестрикциями.

"Что это будут за санкции – трудно сказать. Приведут ли они к дальнейшему осложнению ситуации с российско-американскими отношениями? Ответ однозначный: конечно, приведут. Санкции – это то, что соответствует международному праву. В данном случае мы не признаем эти односторонние ограничения [Запада в отношении РФ] как законные санкции, мы считаем их незаконными. Поэтому, наверное, более правильно употреблять слова "ограничения" или "рестрикции", а не санкции", – заявил Песков.

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Спикер Кремля отмечает, что сейчас сложно спрогнозировать, какими будут новые ограничительные меры США против России, указав не непредсказуемость Америки.

"То, что Америка стала в последнее время непредсказуемой, тоже ни для кого не секрет, об этом все уже говорят абсолютно открыто, потому что эта непредсказуемость в исполнении такой крупнейшей страны, мощнейшей экономики мира – конечно, это предмет для глубокой обеспокоенности всех", – добавил Песков.

Напомним, что 8 ноября Министерство финансов США расширило санкции против РФ в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе. В список санкций внесли крымского сотрудника Федеральной службы безопасности РФ Андрея Сушко, заместителя главы "МГБ ЛНР" Александра Басова, бывшего командующего ракетными войсками и артиллерией РФ Владимира Зарицкого, восемь компаний из оккупированного Крыма и "МГБ ЛНР".

Между тем Москва не будет тратить время на анализ новых антироссийских санкций ввиду их недейственности. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. "Никакие внешние воздействия или наскоки на этот курс не влияют. Эти американские шаги настолько малозначимы, безосновательны и бессильны по своей сути, что тратить сейчас усилия и время на их анализ было бы с нашей стороны контрпродуктивно".

Отмечается, что США запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название "драконовские санкции". Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.

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