Московский суд дал четыре года тюрьмы активисту, помогавшему пленным украинским морякам: фото и видео

Константин Котов получил 4 года тюрьмы по статье о нарушении правил проведения митингов – Новости России

Константин Котов / Фото: Facebook

Тверской районный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы российского активиста Константина Котова, который публично выступал против войны с Украиной и поддерживал украинских политзаключённых, якобы за неоднократное "нарушение правил проведения митингов"

Соответствующее решение сегодня, 5 сентября, огласил судья.

Таким образом, Котову назначено на полгода меньше срока лишения свободы, чем просила прокуратура.

"Суд постановил признать Котова виновным по статье 212.1 УК РФ и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – огласил судья.

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Вынесение приговора сопровождалось массовым скандированием активистами фразы: "Свободу Котову!"

Напомним, Константин Котов выходил на митинги за свободу украинским политзаключенным и активно поддерживал узников Кремля, не пропуская ни одного заседания суда над пленными моряками, и постоянно приносил им передачи в СИЗО. Сейчас мужчина сам оказался на скамье подсудимых, надев на суд футболку с изображением Олега Сенцова.

Несогласного с политикой Кремля задержали 12 августа за якобы нарушение правил проведения митингов. Без судебного постановления у него дома провели обыски, изъяв в качестве вещественных доказательств плакаты с требованием освободить Олега Сенцова и других политзаключенных.

Следствие шло лишь три дня – защите дали всего 72 часа на ознакомление с материалами дела. Котова судили якобы "за нарушение порядка во время акции протеста", однако правозащитники уверены, что это просто запугивание несогласных с кремлевским режимом.

4 сентября вынесли приговор еще одному протестующему. Три года колонии получил Кирилл Жуков. Все из-за видео, на котором он касается шлема росгвардейца. По версии обвинения, этим Жуков нанес ущерб здоровью бойца. Всего же сейчас ждут приговора более двух десятков участников акций протеста.

Напомним, другому фигуранту "московского дела", блогеру Владиславу Синице, дали пять лет колонии за сообщение в Twitter о детях российских силовиков.

Кроме того, мы писали, что россиянина, который принимал участие в митинге, прокуратура потребовала лишить родительских прав, потому что он взял с собой ребенка.

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