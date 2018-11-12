"Это выход из "минского процесса": Тука прокомментировал "выборы" на Донбассе

Незаконные "выборы" на Донбассе фактически подрывают "минский процесс" и это означает выход из него России и боевиков. В отношении причастных к этому мероприятию будут открыты уголовные производства.

Об этом рассказал в комментарии телеканалу "112 Украина" заместитель министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"В отношении организаторов, я так понимаю, будет открыт ряд уголовных дел: это и подрыв государственного суверенитета, посягательство на территориальную целостность. Относительно людей, которые обеспечивали с технической точки зрения проведение этого шоу, я думаю, будут открыты уголовные дела, но по какой мотивации – я не знаю", – отметил чиновник.

Тука объяснил, этими "выборами" оккупанты дали понять, что выходят из "минского процесса", а целью Москвы было заменить боевиков в оккупационных администрациях, причастных к боевым действиям.

"Это фактически выход из минского процесса, но какова будет реакция других стран, которые участвуют в этом процессе, – мне пока что предсказать трудно. Надеюсь, что давление будет увеличиваться, введенные санкции будут более эффективными и, самое главное, будет эффективным контроль по соблюдению уже введенных санкций. Цель одна – легитимизация оккупационного режима и замена главарей из тех людей, которые непосредственно принимали участие в военных действиях и у которых руки по локти в крови, на людей, которых условно можно назвать представителями интеллигенции", – сказал замминистра.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись незаконные выборы боевиков, организованные Москвой. Оккупанты не стеснялись любых методов, чтоб завлечь на "избирательные участки" людей: продавали продукты со скидками; у многих школ, техникумов проходили ярмарки; рядом с участками стояли палатки, где разыгрывались призы. На территории учреждений, где проходили псевдовыборы, дежурили люди в военной форме с оружием. Сейчас в ОРДЛО подводят итоги "выборов".

В то же время не только Украина не признает данное мероприятие боевиков, но и Запад. Так, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили "выборы" на Донбассе. По их словам, "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные".

В свою очередь в НАТО призвали к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, так как эти "выборы" противоречат "минскому процессу" и подрывают его. Союзники подчеркнули, что они не признают псевдовыборы боевиков и полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Накануне секретарь СНБО Александр Турчинов перечислил статьи, которыми обещает наказать всех причастных к "выборам". По его словам, никому не удастся избежать ответственности. Украинское законодательство предполагает большие тюремные сроки и конфискацию имущества.