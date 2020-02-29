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"Этого не будет": в "Слуге народа" опровергли назначение Тигипко на пост в правительстве

29 февраля, 12:20

Тина Наринецкая

Глава фракции анонсировал кадровые перестановки в правительстве

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг слухи о том, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будет рассматриваться вопрос назначения Сергея Тигипко на пост в правительстве. Об этом политик заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Нет, этого не будет", – ответил Арахамия на вопрос относительно возможного назначения Тигипко.

Он подтвердил, что ему известно, какие изменения грядут. Но назвать фамилии людей, которых могут назначить в новый состав Кабмина, глава фракции отказался.

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"Когда вы объявите любую фамилию – на человека льется столько грязи, что я просто не хочу даже человека так подставлять под риски", – отметил нардеп.

Также он добавил, что кадровые перестановки в правительстве нужны, чтобы "усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным".

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Напомним, в январе так и не состоялась отставка премьер-министра Алексея Гончарука. После этого поползли разговоры о возможной его замене. Ряд СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что якобы президент Владимир Зеленский собирается назначить новым главой правительства Сергея Тигипко, который во временя президентства Януковича занимал должность вице-премьер-министра – министра социальной политики Украины.

Сам Зеленский после выступления на Форуме Age Of Crimea Forum 2020 в кулуарах не подтвердил и не опроверг эти слухи.

""Я действительно сейчас со многими людьми веду собеседования. И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда", – сказал Зеленский.

Добавим, что причиной замены Гончарука называют якобы неудовлетворительные результаты работы Кабинета министров. В январе он даже подавал в отставку, но Зеленский ее не принял.

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