Европарламент соберется для обсуждения новой агрессии России в Азовском море

Ребекка Хармс выступает за ужесточение санкций против России и напомнила о недавней резолюции ЕП

Европейский парламент через несколько дней намерен провести дискуссию относительно эскалации ситуации в Азовском море из-за российской агрессии. Также евпродепутат Ребекка Хармс выступает за ужесточение санкций против Москвы. Об это она сказала на пресс-конференции в Киеве.

Она напомнила, что Европарламент уже недавно принимал резолюцию из-за ситуации в Азовском море, в которой указывалось, что в случае эскалации ситуации в Керченском проливе должны быть более жесткие санкции против РФ.

"Все реакции на данный момент, все существующие реакции министров иностранных дел Евросоюза, а также вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини имеют лишь предупреждение не развивать дальше конфликт и не осуществлять дальнейшее обострение, но они сейчас не имеют никаких выводов из этого. Мне кажется, что эта реакция недостаточная – просто делать предупреждение. И в случае, если действительно будет подтверждено нападение, как вы знаете Евросоюз за нарушение международного права решил ввести экономические санкции и персональные санкции против Российской Федерации, и после вчерашнего случая эти санкции должны быть ужесточены", – заявила Хармс.

Евродепутат добавила, что в связи с новой российской агрессией в Европарламенте через несколько дней снова состоится дискуссия.

Мы не можем просто принять и ничего не делать относительно нарушения морского международного права", – сказала она.

Как стало известно, в результате телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко и генсек Альянса Йенс Столтенберг договорились о срочном проведении комиссии Украина НАТО из-за агрессии России.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 15:00, 19:00 и 23:00".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В России заявляют, мол, это украинские корабли нарушили морскую границу и зашли на российскую территорию Азовского моря. Москва традиционно обвинила во всем Киев и переложила свою вину за эскалацию ситуации на Украину.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

В свою очередь ряд стран выступил в поддержку Украины. Иностранные государства призывают Россию уважать международное право и немедленно освободить украинские корабли. Так, например, в ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе. В Альянсе отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Читайте подробней хронику событий: Атака России на украинские корабли в Азовском море.



