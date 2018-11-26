Украина и НАТО срочно созывают комиссию по агрессии России – Порошенко

Столтенберг в свою очередь поддержал Украину и обратился к России с призывом

Президент Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайно комиссии Украина – НАТО из-за нового всплеска российской агрессии в Азовском море. Об этом шла речь во время их телефонного разговора, передает пресс-служба главы государства.

Президент Украины сообщил генсеку Альянса о грубом акте агрессии россиян в Азове, и что Украина намерена ввести военное положение в связи с этим.

Порошенко призвал Столтенберга усилить международное давление на Россию, чтобы были немедленно освобождены украинские моряки, которых захватил спецназ ФСБ, и соответствующие корабли.

В свою очередь Столтенберг поддержал Украину и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

В итоге украинский лидер и глава Альянса договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России.

Они также обсудили угрозы региональной безопасности вследствие непредсказуемых действий России.

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Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В России заявляют, мол, это украинские корабли нарушили морскую границу и зашли на российскую территорию Азовского моря. Москва традиционно обвинила во всем Киев и переложила своию вину за эскалацию ситуации на Украину.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

В свою очередь ряд стран выступил в поддержку Украины. Иностранные государства призывают России уважать международное право и немедленно освободить украинские корабли. Так, например, в ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе. В Альянсе отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Читайте подробней хронику событий: Атака России на украинские корабли в Азовском море.



